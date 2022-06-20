نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني الجديد وصل.. تويوتا كورولا كروس 2022 الجبارة بمواصفاتها الخرافيه وسعرها المذهل في السعودية في المقال التالي

كشفت الأسواق في المملكة العربية السعودية للسيارات عن وصول سيارة تويوتا كورولا 2022 بجميع فئاتها وموديلاتها وألوانها وبأسعار مذهلة ومناسبة للكثير من الأشخاص التي ترغب في شراء سيارة جديدة، ولعل أهم ما يقوم أي شخص بالتساؤل بشأنه عند شراء السيارة هي الأعطال التي قد تواجه السيارة والمشاكل التي كشف عنها البعض من الذين استخدموا السيارة، وفي موضوعنا اليوم سنقوم بمناقشة كل المعلومات الخاصة بالسيارة بشكل مفّصل وشامل العيوب والمميزات والأسعار. مميزات وإمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2022 تحتوي السيارة على موتور يتكون من أربع أسطوانات بسعة تصل إلى 1.6 لتر (1600 سي سي) ويعمل الموتور بنظام الجر الأمامي.

مزودة بالكثير من وسائل الحماية والأمان حيث أنها تحتوي على خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS وعدد من الوسائد الهوائية في جميع صفوف السيارة.

تعمل بنظام توزيع الفرامل إلكترونيًا ومزودة بالكثير من أحزمة الأمام في الصف الأول والثاني وخاصية مساعدة السائق في صعود المرتفعات HAS.

حجم صندوق السيارة الخلفي يبلغ 13.1 قدم مكعب وهي من النوع سيدان – الكروس أوفر وحجم حقيبة التخزين 17.8 قدم مكعب.

مقاس شاشة الوسائط الترفيهية والمعلوماتية يبلغ 7 بوصة وتعمل باللمس وتحتوي السيارة على مخرجين يو إس بي.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وتدعم الأمازون أليكسا ونظام البلوتوث وشحن الهواتف لاسلكيًا.

النظام الصوتي يتكون من أربع مكبرات صوتية وفتحة من السقف بانورامية والدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح. عيوب وأعطال تويوتا كورولا موديل 2022 تسارع السيارة بطئ حيث أنها تحتاج إلى 12.1 ثانية للتحرك من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة.

عزل الصوت الخارجي ضعيف وحجم الحقيبة الخلفية صغير نوعًا ما.

نظام التكييف لا يحتوي على فتحات في الجزء الخلفي منها.

بالنسبة إلى سعر السيارة فهو مرتفع قليلًا مقارنة بمنافسيها. أسعار تويوتا كورولا موديل 2022 في السوق السعودية فئة السيارة الأولى سعرها يبدأ من 75.555 ريال سعودي.

بينما فئتها الثانية XLI EXECLUTIVE يبدأ سعرها من 79.235 ريال سعودي.

وتأتي الفئة الثالثة بسعر 85.215 ريال سعودي والرابعة 91.195 ريال سعودي.

أما الفئة الخامسة فسعرها يبدأ من 100.740 ريال سعودي وأخيرًا الفئة السادسة سعرها 79.810 ريال سعودي. عمر شويل - جدة الوحش الياباني الجديد وصل.. تويوتا كورولا كروس 2022 الجبارة بمواصفاتها الخرافيه وسعرها المذهل في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش الياباني الجديد وصل.. تويوتا كورولا كروس 2022 الجبارة بمواصفاتها الخرافيه وسعرها المذهل في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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