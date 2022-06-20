ب 600 ريال فقط …اقوي عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بمواصفات رائعه

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تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022، تعتبر سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 من السيارات التي تعتمد على خاصية في الدفع الأمامي للعجلات وهي من أنتاج شركة هيونداي الكورية المعروفة وهي تقع ضمن فئات سيارات السيدان الشهيرة، وتباع سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 في السوق السعودي نقدا بالإضافة إلي أن بعض الشركات مثل شركة عبد اللطيف جميل وفرت عرض تقسيط رائع لها وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني . تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 تقدم شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط رائع لسيارات هيونداي اكسنت سمارت حيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 600 ريال سعودي.

بحيث تكون قيمة الدفعة الأولى 31.458 ريال سعودي أما الدفعة الأخيرة قبل تملك السيارة تقدر بنحو 21.973 ريال سعودي

وهي تمثل 35 % من قيمة تقسيط السيارة.

قيمة الضريبة المضافة الإجمالية على قسط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 تقدر بنحو 11.347 ريال سعودي

ولشراء السيارة نقدا من شركة عبد اللطيف جميل يكون ثمنها 62.780 ريال سعودي. مميزات سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 تتميز السيارة بلوحة تحكم تأتي على شكل حرف U.

يوجد بها مكيف هواء يعمل على ضبط الحرارة في المقصورة الداخلية للسيارة.

تحتوي على مرايا كهربائية ومصابيح أمامية.

مزودة بإضاءة الهالوجين.

تصميم سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 جذاب وعصري يناسب الشباب

جذاب وعصري يناسب الشباب بحيث يزينها خطوط جانبية بارزة مطعمة بالكروم على أطراف نوافذ السيارة. مواصفات سيارات هيونداي اكسنت سمارت 2022 تأتي سيارات هيونداي اكسنت سمارت 2022 بخيارين مختلفين للمحرك حيث أن المحرك الأول يعتمد كليا على البنزين

بخيارين مختلفين للمحرك حيث أن المحرك الأول يعتمد كليا على البنزين وهو رباعي الأسطوانات يتحمل سعة 1400 سي سي ويصل عزم دورانه إلى 136 نيوتن لكل متر ويعمل هذا المحرك قوة 100 حصان.

أما الخيار الثاني من المحرك فهو رباعي الأسطوانات أيضا ولكن سعته 1600 سي سي

و يعمل بقوة تصل إلى 124 حصان كما يبلغ عزم دوران هم 156 نيوتن لكل متر.

ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بست سرعات مختلفة ويبلغ متوسط استهلاك الوقود في الإصدار الثاني من هيونداي اكسنت سمارت 2022 حوالي 16.8 كيلومتر/لتر.

الواجهة الأمامية للسيارة تأتي على هيئة شبك على شكل نحل يعطيها مظهر جذاب وأنيق. عمر شويل - جدة ب 600 ريال فقط ...اقوي عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بمواصفات رائعه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب 600 ريال فقط …اقوي عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت سمارت 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بمواصفات رائعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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