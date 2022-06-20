نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان uni-k 2023 بالصور تعرف علي التفاصيل والمواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة شانجان uni-k 2023 هي واحدة من أكثر السيارات العملية العائلية من الطراز الكروس أوفر ذات الدفع الرباعي التي تنافس العديد من سيارات الماركات العالمية, حيث قامت شركة شانجان الصينية سياراتها يوني-كي موديل 2023 وسط العديد من المميزات العالية والمواصفات العالمية التي يبحث عنها العديد من الراغبين في الحصول علي سيارة عائلية عالية الجودة والكفاءة. وتنافس الصينية شانجان uni-k موديل 2023 العديد من سيارات الدفع الرباعي , فتُعدّ السيارة من أهم المنافسين لليابانية العملاقة تويوتا فورتشنر 2023, وتنافس أيضاً السيارات الكورية ذات الدفع الأمامي هيونداي كريتا 2023. ولهذا فسوف نتطرق لشرح مواصفات السيارة شانجان uni-k 2023 وع عرض بعض الصور لها خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

شانجان uni-k 2023

أعلنت شركة شنجان الكورية, وهي واحدة من رواد صناعة السيارات الصينية في العالم, عن سياراتها الجديد شانجان يوني-كي موديل 2023 وسط العديد من المميزات, حيث تم إطلاق السيارة بمقدمة رائعة تتمثل في مصابيح الإضاءة التي تعمل بنظام الليد, وشبكة تهوية أمامية عالية الكفاءة والجودة وذات شكل متجانس مع المصابيح بالإضافة إلي مصابيح ضباب أمامية تعمل أيضاً بنظام الليد.

كما أنه تم تزويد السيارة بفتحة سقف (roof rack) ومنحت السيارة قوة هائلة في اختراق الهواء من خلال تصميم السقف علي شكل حرف (V), كما تن تزويد السيارة بمصابيح ليد خلفية واسبيلر أعلي الزجاج الخلفي جعلها أكثر تألقاً لتعطي السيارة شكلاً جذابا قوياً يقوم بلفت وجذب أنظار محبي السيارات والراغبين في الحصول علي واحدة.

أما عند التحدث عن قوة أداء محرك السيارة شانجان يوني-كي,فقد أوضحت الشركة أنه تم تزويد السيارة بحرك قوي جداً رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر, مما يعطي قوة للمحرك بمقدار 233 حصان ومعدل استهلاك وقود بإجمالي مسافة 12.6 كم للتر الواحد, وتم ربطه بناقل حركة أوتوماتيكي قوي جداً يعمل بنظام الدفع الرباعي (4WD).

وقد أوضحت شركة شانجان الصينية بأنه تم تزويد السيارة بمعدلات عالية جداً من وسائل الأمان الاعتمادية, فقد تم إضافة عدد (6) وسادة هوائية, بالإضافة إلي أحزمة الأمان, كما أنه تم إضافة حساسات ركن خلفية تعمل مع كاميرا خلفية تزيد من مدي الرؤية الخلفي لقائد المركبة للحد من الاصطدام الخلفي,ولم تغفل أيضا عن تزويد السيارة بمانع الإنزلاق (ABS) ونظام توزيع الفرامل الكهربي الأوتوماتيكي (EBD) وأيضا تم إضافة نظام (ESP) ونظام المساعدة في الصعود.

أما عن معدلات الرفاهية والتكنولوجيا التي تريح قائد المركبة, فقد تم تزويد السيارة بإمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة متعددة المهام, ومريات التي يتم التحكم فيها كهربياً, ونظام مكيف الهواء القوي الذي يضمن توزيع الهواء بكافة أنحاء السيارة, كما يوجد بالسيارة نظام الملاحة البرية (GPS) وشاشة عرض كبيرة تعمل بخاصية اللمس.

وقد تم عرض السيارة ببعض المعارض بالسعودية بحوالي 117.900 ألف ريال سعودي.