نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سوق السيارات المستعملة بالإمارات 2022 تخفيضات في الأسعار في المقال التالي
أسعار سوق السيارات المستعملة في الإمارات 2022 تخفيضات في الأسعار، سوق السيارات المستعملة داخل دولة الإمارات وخاصة دبي يشهد إقبالاً كبيراً على عملية البيع والشراء لعدد كبير من أنواع السيارات، وذلك نظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة ورغبة كل من في الدولة لاقتناء سيارة سواء لإشباع رغبته لاقتناء سيارة ثمينة وقوية أو لكي يسد بها احتياجاته اليومية واحتياجات الأسرة، لذلك يلجأ البعض إلى شراء السيارات المستعملة وتكون للسيارة تحمل مواصفات وإضافات مميزة له تناسب طبيعة حياته وتكون بسعر مميز أيضا وذلك ما يوفره سوق السيارات المستعملة بالإمارات.
أسعار سوق السيارات المستعملة بالإمارات تخفيضات حصرية
بعد حصر عدد كبير من مواقع الإلكترونية التي تضم عمليات البحث عن السيارات المستعملة تصدرت قائمة أشهر وانظف سيارات مستعملة في الإمارات سيارات تويوتا اليابانية بأسعار متفاوتة ما بين المتوسط والمنخفض، يليها البحث عن سيارات نيسان وفورد وهيونداي وموتسوبيشي، وشيفرولية، كسيارات مستعملة بالإمارات بحوزة وسعر مناسب.
أسعار سيارات تويوتا مستعملة بالإمارات
سيارات تويوتا تصدرت أكثر سيارات بحث لدى مواقع السيارات المستعملة الرخيصة في الإمارات، حيث تمتاز بجودة وكفاءة عالية كما توفر تجربة قيادة مريحة، سيارات تويوتا مستعملة متنوعة الموديلات والأكثر طلباً سيارات تويوتا سيدان والدفع الرباعي وشاحنات البيك أب لأشهر مصانع السيارات بالعالم، فقد حققت سيارات تويوتا نجاح ساحق في الإمارات وسنضع لكم عدد من تلك السيارات المستعملة لتتعرفوا على سعر السيارات بسوق المستعمل بالإمارات.
سيارة تويوتا أفالون مستعملة موديل 2011 بالشارقة
من السيارات القوية المستعملة التي متاحة في أسواق الإمارات بسعر مناسب مقابل جودة وكفاءة عالية أثناء القيادة المريحة.
- سيارة تويوتا أفالون موديل 2011 بالشارقة متاحة للتصدير.
- عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة عند بيعها بنحو 111.000 كيلو متر.
- ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك مريحة.
- لون السيارة الخارجي رصاصي رمادي.
- نوع الوقود المستخدم لمحرك السيارة البنزين.
- عدد أبواب السيارة أربعة أبواب.
- عدد سيلندر السيارة ستة سلندر.
- مواصفات السيارة وارد أمريكا أوراق جمارك.
- تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع الانغلاق.
- إنذار مانع السرقة، مساعد الفرامل BA.
- أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي وخلفي.
- مصابيح أمامية اوتوماتيك، مقابض باب السيارة من الكروم.
- سعر السيارة تويوتا افالون 2011 تبلغ نحو كاش 33.000 درهم إماراتي.
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