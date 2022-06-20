سيارات تويوتا كامري للبيع….. بأقل الأسعار سيارات تويوتا كامري للبيع بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا كامري للبيع، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين في الوقت الحالي عن السيارات المستعملة المعروضة للبيع نظرا لأهميتها في حياتهم اليومية لقضاء المشاوير الهامة والانتقال من منطقة لآخري، ويبحثون عن المستعمل نظرا لغلاء أسعار الجديد وأصبحت أسعار المستعملة في متناول الجميع ومتناسب لدخلهم الشهري.

بأقل الأسعار سيارات تويوتا كامري للبيع بالمملكة العربية السعودية

تنقسم سيارات تويوتا لأكثر من ماركة مثل كامري والتي سنعرضها في مقالنا اليوم بشكل محدث، وسيارة تويوتا ماركة كورولا.

وتعتبر تويوتا من أفضل أنواع السيارات وذلك لأنها تتحمل الاستخدام الكثير وقطع غيارها متوفرة وبأسعار منخفضة.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004 للبيع

متواجد للبيع سيارة ماركة تويوتا كامري موديل 2004 للبيع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مواصفات السيارة:

ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 220 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة ذهبي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

وسائد هوائية وكاميرا خلفية.

سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2006

سيارة مستعملة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2006 للبيع في الرياض بالمملكة للبيع، أهم مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

نوع الوقود للسيارة البنزين.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

عداد الممشي للسيارة 300 ألف كيلو متر.

سعر السيارة 7 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004

سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2004 للبيع بالرياض في المملكة، أهم مواصفات السيارة:

عداد الممشي للسيارة 248 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

نوع الوقود البنزين.

سعر السيارة 7 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2007 للبيع

للبيع سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة في الرياض بالمملكة، أهم مواصفات السيارة هي:

نوع وقود السيارة البنزين.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

عداد الممشي للسيارة 85 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة كاش 10 ألف ريال سعودي.

سعر السيارة تقسيط 12 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008

معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2008 للبيع في الرياض بالمملكة السعودية، مواصفات السيارة هي: