انت الان تتابع خبر الوحش وصل.. تويوتا أفانزا 2022 في السعودية أقوى سيارة بمواصفات واسعار جبارة. والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد سيارة تويوتا أفانزا 2022 احد أشهر السيارات في السعودية وذلك لما تتمتع به من ميزات كثيرة إضافة إلى التجهيزات والإمكانيات التي تحتوي عليها.
كما أن سعر السيارة في متناول أيدي الجميع وتحتوي على مواصفات وتجهيزات ممتازة لتكون مناسبة لسعر السيارة،
الآن يمكن لأي شخص يبحث على سيارة الحصول عليها بأرخص سعر مع الإمكانيات والمواصفات الحصول على سيارتنا المتألقة والفاخرة سيارة تويوتا أفانزا 2022.
الوحش وصل.. سيارة تويوتا أفانزا 2022 في المملكة
تتميز تلك السيارة عن غيرها بالتصميم المتميز والمظهر القوي والثابت ولها طابع عصري مناسب جداً للمدن الحديثة ومن ناحية أخرى الاهتمام بالتصميم الأمامي للسيارة تجد وجود شبكة من الكروم محاط بها المصابيح التي تعمل بتقنية الليد بالإضافة إلى المظهر الرياضي.
كل هذا جعل المستهلكين يتنافسون على شراء سيارة تويوتا أفانزا 2022 ولا يمكن ألا نذكر لكم أهم مواصفات سيارة تويوتا أفانزا الذين يقوموا بالبحث عنها منذ أن تم الإعلان عن إطلاقها.
مواصفات سيارة تويوتا أفانزا 2022
تعد من السيارات التي تمتلك الكثير من المواصفات المتعددة والمختلفة والتي تجعلها الأفضل عن باقي السيارات الآخرى ومن أكثر مواصفات السيارة ما يلي:
- سيارة تويوتا أفانزا تأتي ومعها محرك 1500 سي سي ذات محرك رباعي الاسطوانات وتبلغ سعته 1.5 لتر.
- يولد قوة تبلغ 123 حصان وقوة عزم الدوران حوالي 136 نيوتن متر.
- نعدل استهلاك السيارة للوقود 3 لتر و3 من 10 لكل 100 كم.
- وبالنسبة إلى زمن التسارع فقد يتراوح من الصفر حتى 100 كم لكل ساعة ما يعادل 13.5 ثانية.
مميزات سيارة تويوتا أفانزا2022
أكثر ما يميز تلك السيارة عن الأخريات الآتي:
- تحتوي على اثنان من المصابيح الصغيرة أسفل الاكصدام يتم استعمالها عند وجود شبورة حتى تساعد على منع حدوث الحوادث في تلك الظروف.
- مزودة بناقل حركة يعمل أوتوماتيك يحتوي على 4 سرعات وذلك يساعد على قلة استهلاك الوقود ويساهم في جعل صوت المحرك منخفض مقارنة بالسيارات الأخرى.
- تعطي لصاحبها فرصة التحكم في غلق السيارة بالكامل بشكل مركزي.
- يوجد بها مصابيح تعمل على قراءة الخرائد بسهولة كبيرة.
- مقاعد السيارة تكون مغطاه بأجود الأقمشة.
- الزجاج الخلفي لها يحتوي على اثنان من المساحات وتعمل المصابيح بتقنية الهالوجين.
- بها مزيل الضباب الذي يوجد على النوافذ الخلفية بجانب 6 سماعات ليتم توزيع الصوت بشكل جيد.
- سعرها يبدأ من 67,045 ريال، تتنافس تويوتا افانزا مع منافسين معروفين ، تتوفر سيارة اليابانية Minivan هذه في 1 نسخها ، حيث تباع أغلى نسخها بسعر 67,045 ريال. يبلغ متوسط سعر تويوتا تويوتا افانزا في سوق السعودي