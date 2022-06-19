عروض الموسم الجبارة من عبد اللطيف جميل..ب 900 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط بدون مقدم لمدة 5 سنوات 

ب 900 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط بدون مقدم لمدة 5 سنوات، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يملكون مبلغ الحصول على سيارة تويوتا كرولا الجديدة كاش، لذلك وفرت لهم شركة عبد اللطيف جميع عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا تساعدهم في الحصول على السيارة بمقدم مالي بسيط، وقسط شهري مناسب للراتب الشهري الخاص بكل شهر على فترة زمنية كبيرة، وهذا ما يجعلك من ملاك السيارات في فترة قصيرة.

ب 900 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022

من أهم العروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميع لسيارة تويوتا كورولا 2022 منها ما يلي:

سيارة تويوتا كورولا 2022 يتم الحصول عليها عند دفع مقدم يبلغ 164,27 ألف ريال سعودي.

يتم الحصول عليها عند دفع مقدم يبلغ 164,27 ألف ريال سعودي. يتم تقسيط السيارة لمدة 60 شهر، قيمة القسط الشهري الخاص بها 900 ريال سعودي.

يتم دفع دفعة اخيرة للسيارة تبلغ 97,300 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تحتوى سيارة تويوتا كورولا 2022 على خزان سعته 43 لتر .

على خزان سعته 43 لتر . ويصل معدل استهلاك الوقود بها 27.6 كم في كل لتر .

تحتوي السيارة على ناقل حركه أتوماتيكي، كما إنه يعمل بسته حركات .

أهم مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

تتميز سيارة تويوتا كورولا 2022 بالعديد من المميزات التي تجعل لها شعبية كبيرة وهي تتمثل فيما يلي:

يوجد داخل سيارة تويوتا كورولا 2022 العديد من وسائل الأمان التي تساعدك على الثبات في اصعب المواقف.

العديد من وسائل الأمان التي تساعدك على الثبات في اصعب المواقف. محرك السيارة تبلغ السعة الخاصة به 1600 سي سي، كما أن قوته تبلغ 120 حصان.

السيارة تحتوي على فرامل تمنعها من الانغلاق، كما أنها تحتوي على برنامج يساعدها في التوازن إلكتروني.

تتسارع السيارة في الوضع الخاص بالثبات لكي تصل إلى 100 كيلو متر لكل ثانية.

السيارة تتمتع بعزم دوران يبلغ 154 نيوتن لكل متر، كما أن متوسط استهلاك الوقود يصل إلى 5,8 لتر عند السير لمدة 100 كم.

السيارة تحتوي على نظام مساعدة يمكنك من البقاء في المرتفعات من غير أن تتعرض لس ضرر، ويوجد بها فرامل كهربائية.

لذلك ليس عليك غلا تجهيز المقدمة والذهاب لشركة عبد اللطيف جميل وملء الأوراق للحصول على هذه السيارة الرائعة التي تتمتع بمواصفات مثالية من أجل شرائها بقسط شهري بسيط يناسب الجميع، وهي من السيارات التي تحتوي على درجة عالية من الأمان، كما أن لها شعبية كبيرة لكافة الشباب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.