قائة جديدة.. أفضل عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022 تويوتا وكيا وميتسوبيشي بدون فوائد

تعرف على أبرز عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022، تتواصل عمليات البحث بشكل مستمر من قبل عدد من شرائح المواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة بالتقسيط على أن لا يكون هناك زيادة على ثمن السيارة، وتوجد العديد من معارض وشركات السيارات في المملكة العربية السعودية التي تقدم على مدار السنة أفضل العروض، حيث يتم توفير عروض على سيارات تويوتا وعلى سيارات كيا، ودائما ما يبحث العملاء عن الشركات التي تقدم إضافة جديدة في عروضها، لذلك نجد الكثير من معارض السيارات تتنافس فيما بينها من أجل جذب المزيد من العملاء، وذلك من خلال تقديم عرض أفضل للزبون وعمل العروض على العديد من السيارات.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022

يهتم عدد كبير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على جديد عروض سيارات تقسيط لعام 2022، ويتم إطلاق العروض بشكل أكبر خلال المناسبات والأعياد، حيث تقوم الشركات والمعارض الخاصة ببيع السيارات خلال هذه الفترة من العام بالإعلان عن باقة من العروض المميزة على السيارات، كما وتوفر أيضا عدد من الموديلات والماركات العالمية على السيارات بأسعار حصرية وتخفيضات خيالية، حيث تكون فرصة مميزة لدى العملاء الراغبين في اقتناء السيارات، وتتناسب السيارات مع العديد من شرائح المجتمع حيث هناك السيارات العائلية والرياضية وغيرها، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم أهم عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022.

عروض العيسائي للسيارات تقسيط بسعر الكاش

تعد شركة العيسائي من أهم الشركات وأبرزها في بيع السيارات، كما تمتلك الشركة العديد من الفروع في كافة أنحاء المملكة وقد افتتحت فرعا جديدا لها في جدة، وقد طرحت شركة العيسائي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في المملكة العربية السعودية، وتوفر الشركات عدد من الخدمات بعد بيع السيارة، حيث وفرت حصول الزبون على منفاخ الهواء مجانا مع أي صيانة دورية بالإضافة إلى قسائم شرائية، وقد أطلقت عدد من السيارات والعروض الخاصة للعملاء والزبائن، حيث يبدأ العرض بتاريخ 15/08/2022 وينتهي في تاريخ 30/09/2022.

عرض ميتسوبيشي إكسباندر 2022 HL، بسعر يبدأ من 69.999 ريال سعودي.

عرض ميتسوبيشي ASX 2022 GLX 2X4، بسعر يبدأ من 75.350 ريال سعودي.

عرض ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 GLS 2WD، بسعر 86.850 ريال سعودي.

عروض عبد اللطيف جميل لسيارات تويوتا تقسيط بسعر الكاش

عرض تويوتا يارس 2022 واي شركات.

عرض تويوتا يارس 2022 واي.

عرض تويوتا كورولا 2022 اكس ال أي 1.5.

عرض تويوتا كورولا 2022 اكس ال أي مطور 1.5.

عرض تويوتا كورولا 2022 اكس ال أي مطور فتحة سقف.

عرض تويوتا كورولا 2022 جي ال أي فتحة سقف.

عرض تويوتا راش 2022 ستاندرد.

عرض تويوتا راش 2022 جي ال.

سيارات تويوتا تقسيط بسعر الكاش 2022

نستعرض لكم باقة من أهم العروض الجديد والمميزة على سيارات تويوتا 2022، حيث يسعى الكثير من عشاق سيارات تويوتا إلى التعرف على العروض الجديدة لهذا العام، وتتوفر عدة عروض منعا العرض الأول سيارة تويوتا فورتشنر 2022 جي اكس 2 بقسط شهر نحو 1867 ريال سعودي وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات، والعرض الثاني سيارة تويوتا فورتشنر 2022 جي اكس 2 دفع رباعي بقسط شهري نحو 2027 ريال سعودي وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات، والعرض الثالث على سيارة تويوتا فورتشنر 2022 جي اكس2 دفع رباعي ديزل ويصل مبلغ القسط الشهري إلى 2182 ريال سعودي وفتر السداد تبلغ 60 شهر.