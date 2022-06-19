نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة سيراتو ويارس واكسنت وماليبو للبيع في السعودية بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة سيراتو ويارس واكسنت وماليبو للبيع في السعودية بأسعار رخيصة، توفرت بالمدينة المنورة للبيع سيارة تويوتا يارس 2013 مشت حوالي 342 ألف كيلو متر، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1300 سي سي بقدرة حصانية 84 حصان والجير أوتوماتيك. السيارة ليس بها عيوب بالبودي أو المحركات واستخدامها نظيف. تتميز بمقاعد مخمل، تكييف يدوي، وسائد هوائيه، نظام حماية من السرقة، منافذ للشحن والطاقة تتضمن إتصال يو اس بي، مشغل cd ومدخل AUX. السيارة سُيمت للبيع بمبلغ 15 ألف و500 ريال والبيع قريب.

سيارات مستعملة بأسعار رخيصة

توفرت بالشرقيه للبيع سيارة كيا مستعمل طراز سيراتو 2014 مشت حوالي 184 ألف كيلو متر، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقدرة حصانية 173 حصان والجير أوتوماتيك، السيارة مغيرة رفرف أيمن وكبوت بالاضافة إلى الصدام الأمامي، يتم تغيير الزيت بصفة دورية في بترومين. السيارة بتجهيزات فل كامل بها حساسات امامية وخلفية للمساعدة على الركن، جنوط 18 إنش، إضاءات زينون، إمكانية التحكم بالطاره، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، كاميرا خلفية، فرش أرضية جلد، فتحة سقف. السعر المطلوب 31 ألف ريال كحد للبيع.

توفرت للبيع سيارة شيفروليه ماليبو مستعمل 2013 مشت 199 ألف كيلو متر ومتواجدة بالمنطقة الشرقية، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقدرة حصانية 165 حصان والجير أوتوماتيك. البودي به رش في رفرف وباب والمحركات جميعها على الشرط، داخلية السيارة نظيفة جداً والتكييف يعمل بكفاءة. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، جنوط 17 إنش، سنترلوك، نوافذ كهربائية، مقاعد مخمل، مكيف يدوي، وسائد هوائيه، منافذ للشحن والطاقة، حساس كفرات، تحكم دركسيون بالاضافة إلى دخول ذكي بالريموت. السعر المطلوب 20 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

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السيارة الأخيرة في تقريرنا اليوم هي هيونداي اكسنت مستعمل 2014 مشت 229 ألف كيلو متر،، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقدرة حصانية 124 حصان والجير أوتوماتيك، السيارة فئة فل كامل من المالك الثاني بودي وكالة وجميع المحركات علي الشرط. تتميز بفتحة سقف، حساسات ركن خلفية، تحكم مقود، مقاعد مخمل، جنوط 16 إنش، ليد، وسائد هوائية، بلوتوث، مكيف متعدد المناطق، زجاج بتحكم كهربائي، نظام قفل أوتوماتيكي على الأبواب ( سنترلوك ). وصل أعلى سوم على السيارة إلى 24 ألف ريال.