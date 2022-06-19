نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر يارس 2023 وأبرز التحديثات المتوقعة على يارس 2023 صغيرة بس خطيرة في المقال التالي

يارس 2023 هي سيارة صغيرة الحجم ولكنها كبيرة في الإمكانيات بحسب التسريبات على كبرى مواقع السيارات حول العالم، وينتظر الكثيرين في المملكة العربية السعودية يارس الجديدة وهناك عدد كبير من التحديثات من المتوقع أن تطرأ على السيارة الجديدة، وتعتبر يارس هي الموديل الأيقونة لدى تويوتا، حيث تعد السيارة أحد أبرز السيارات الموفرة لاستهلاك الطاقة وهو ما يظهر في موديل يارس 2022 حيث تستهلك السيارة 1 واحد مقابل سير 20 كيلومتر. أبرز التحديثات على يارس 2023 بس التسريبات.. صغيرة بس خطيرة الكشافات الأمامية من المتوقع أن تحتوي على إضاءة نهارية قوية ذات شكل جذاب. وفي الوقت نفسه الشبكة الأمامية من المتوقع أن تحصل على تحديث في الشكل ليصبح مظهرها أكثر هجومية.

من المتوقع أن تمت إضافة ردارد خلفي في السيارة لكشف الطريق من الجهة الخلفية. كذلك من المتوقع أن تأتي السيارة وهي تحتوي على فتحة سقف. السيارة من المرجح أن تأتي بتحديث إضافة نظام الخروج عن المسار وأيضا نظام مراقبة النقط العمياء.

المتوقع تحديثه في النظام الترفيهي أن تحتوي شاشة السيارة على نظام الشبك مع الهاتف سواء أندرويد وآبل.

أيضا من المتوقع أن تأتي شكل فتحات التكييف الخاصة بالسيارة بتصميم جديد أكثر جاذبية.

المقاعد من المتوقع أن تأتي بفرش جلد عوضا عن القماش في الموديلات السابقة. موعد طرح يارس الجديدة كليا في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يتم طرح السيارة الجديدة من تويوتا والوكيل في السعودية في الربع الثاني من عام 2023 القادم. سعر تويوتا يارس 2023 في السعودية من المتوقع أن تأتي السيارة الجديدة في متوسط سعر يبدأ من 65 إلى 70 ألف ريال سعودي. سعر يارس 2022 في المملكة العربية يبدأ سعر السيارة من 58 ألف ريال للفئة الأولى.

وفي الوقت نفسه السيارة ترتفع تدريجيًا في الأسعار حتى تصل إلى الـ60 ألف ريال لفئة الفل كامل.

وتحتوي يارس 2022 على مساحات تخزين كبيرة وهي تعد سيارة اعتمادية.

وتأتي السيارة المشار إليها بزيرو مشكلات في المحرك والجير الاتوماتيكي.

كذلك يمكن شراء يارس 2022 بالتقسيط من وكالة عبداللطيف جميل وللتفاصيل نشرنا موضوع عن تفاصيل التقسيط.

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