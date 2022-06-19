نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بقسط 954 ريال على فترة سداد 54 شهرا بدون مقدم وبالضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأفراد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن تمويل سيارات جديدة أو سيارات مستعملة بسعر منخفض، حتى يستطيع أن يقم باقتراض المبلغ التمويلي من الشركة أو البنك المعتمد بمزاولة تقديم التمويل للأفراد والموثق من مؤسسة النقد العربي السعودي، ووفق راتبه الشهري يقم بسداد التمويل بأقساط شهرية بسيطة جدا، ومناسبه للراتب حتى يشعر بالأمان والراحة التامة عند سداد التمويل ولا يشعر بأنه عبئ عليه.

سيارات مستعملة بدون مقدم

قام عدد كبير من الشركات السعودية والبنوك بتوفير سيارات مستعملة بسعر بسيط وتلك السيارات لها مزايا مناسبة للجميع، سيارة جديدة موديل 2022 بقسط 999 ريال، حيث أن تلك المزايا تتلخص في أن التمويل بدون مقدم وبدون كفيل، وبضمان يصل حتى ثلاث سنوات أو سير السيارة خطوات 60 ألف كيلو متر، ويتم الإعلان عن أفضل السيارات المستعملة استعمال خفيف ويوجد بها جميع الكماليات التي يبحث عنها الفرد، ومتاح التمويل للمواطنين والمقيمين داخل المملكة من الرجال والنساء بشرط أن يكون المتقدم موظف بأي جهة، سيارة مستعملة موديل 2018، ويصلح التمويل للمتقاعدين أيضاً، كما أن التمويل متاح الاختيار إذا كان بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب وفق الشروط والمستندات المقدمة.

سيارة مستعملة بضمان ثلاث سنوات

يمكنك أن تحصل على سيارة يارس تويوتا موديل 2019 بالتقسيط المريح على فترة سداد 54 شهرا بشرط أن يكون القسط الشهري 954 ريال سعودي، ومن أهم مواصفات السيارة أنها سيدان ومستعملة وعدد خطواتها 200 ألف كيلو متر، لونها أبيض وأوتوماتيك ومتواجدة في جدة، سيارات للعاطلين عن العمل، ويمكن الحصول عليها بإجمالي سعر 59,336 ألف ريال ونسبة التملك هي 20% من قيمة مبلغ السيارة، ويمكن لجميع الأفراد الحصول على السيارة من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة وعروض السيارات الجديدة بالتقسيط المريح.

كيفية التقديم لتمويل السيارات

متاح لك خدمة التقسيط المرن من خلال شركة عبد اللطيف جميل، وهي الشركة الأولى التي تقدم أفضل عروض التمويل بسعر منافس ومزايا وشروطه تهم الفرد، يمكن للموظف وراتبه الشهري 3000 ريال فأكثر أن يتقدم لطلب التمويل بعد تقديم صورة من الهوية الوطنية، وكشف حساب بنكي وتعبئة نموذج طلب تمويل السيارة، وذكر السيارة ونوعها وكل ما هو مذكور لها ويتم تقديم طلب الحصول على السيارة المستعملة تويوتا يارس موديل 2019، وسوف يتم الموافقة الفورية والحصول على السيارة في أسرع وقت، حتى تمتلك سيارتك بدون مقدم وبضمان.