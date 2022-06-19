أرخص سوق سيارات هيونداي مستعملة بسعودية بسعر 11 ألف ريال سيارات نظيفة

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سوق سيارات هيونداي مستعملة سعودية بسعر 11 ألف ريال سيارات نظيفة استعمال خفيف بأسواق السعودية، سيارات هيونداي من أكثر السيارات المنتشرة في المملكة ولها الكثير من الفئات سواء سيدان أو هاتشباك دفع رباعي وغيرها، وتناسب سيارات هيونداي مستعملة فئة من يرغب في الحصول على سيارة قوية بسعر معقول، ويتناسب أسعار سيارات هيونداي مستعملة من 8000 ريال إلى ما السعر الأعلى، وسنوضح لكم عدد من سيارات هيونداي المستعملة استعمال نظيف عداد ممشى قليل موديلات متعددة حديثة.
أرخص سوق سيارات هيونداي مستعملة سعودية
سيارة هيونداي توسان مستعملة بحالة جيدة متواجدة للبيع في سوق السيارات المستعملة بالسعودية في مدينة الرياض، السيارة هيونداي لها لون أحمر غامق أو اللون التوبي، تم إصدار السيارة خلال عام 2008 حالتها العامة جيدة تعرضت للتصليح لعدة مرات بسبب الاستخدام، نوع الوقود البنزين.
سيارة هيونداي توسان مستعملة 2008 وتفاصيل عرض البيع
- مزايا الأمان بالسيارة نظام فرامل حديث نوعه ABS مانع الانغلاق.
- تحتوي السيارة من داخل على قفل مركزي، مقود السيارة كهربائي.
- تعديل إمالة المقود اوتوماتيك، مصابيح للضباب أمامية.
- مكينة السيارة هيونداي توسان دفرنش شاصية على الشرط.
- سعر السيارة هيونداي توسان 2008 بسعر 11.000 ريال سعودي.
سيارة هيونداي النترا موديل 2015 بالرياض بحالة ممتازة
- سيارة هيونداي النترا بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج لها لون ذهبي نحاسي هادي اللون.
- شاشة عداد الكيلو مترات الممشى للسيارة سجل قراءة 240.000 كيلو متر.
- سيارة هيونداي النترا تم إصدارها خلال عام 2015.
- تحتوي السيارة على جير اوتوماتيك وزجاج السيارة اوتوماتيك.
سعر ومواصفات سيارة هيونداي النترا 2015 تفاصيل البيع
- محرك السيارة وكالة بحالة ممتازة جدا بقوة 1600 سي سي.
- سيارة هيونداي النترا شرط بودي بلد بها خدشة بسيطة في الجانب.
- كفرات السيارة جديدة تم تغييرها منذ قليل.
- تحتوي السيارة على استمارة فحص جديدة سارية.
- سعر السيارة هيونداي النترا 2015 مطلوب سداد كاش بسعر 11 ألف ريال سعودي.
سيارة هيونداي النترا موديل 2013 مستعملة
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند البيع تبلغ نحو 192.647 كيلو متر.
- مكان تواجد السيارة في مدينة الرياض.
- لون السيارة الخارجي الدهان الأصلي لونه ابيض.
سعر سيارة هيونداي النترا 2013 ومواصفاتها
- تاريخ تصليح السيارة هيونداي النترا قليل جدا.
- سيارة هيونداي النترا تحتوي على صدمات امتصاص الغاز.
- مرايا السيارة جانبية مع إشارة التفاف.
- نوافذ السيارة أمامية وخلفية اوتوماتيك الحركة.
- سعر السيارة هيونداي النترا 2013 تبلغ 15 ألف ريال سداد كاش.
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