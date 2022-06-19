سوق سيارات نيسان باترول مستعملة دفع رباعي بالإمارات بسعر معقول

سوق سيارات نيسان باترول مستعملة دفع رباعي بالإمارات سعر معقول، تمتاز سيارات نيسان عامة بأنها من نوعيه السيارات اليابانية التي تنفرد بمزايا كثيرة دون غيرها من أنواع السيارات الأخرى، حيث تمتاز السيارة بأداء محرك عالي الجودة وقوي وكماليات السيارة لا تقارن مع سيارة أخرى، وأما عن سعر سيارات نيسان باترول مستعملة فإنها بأسعار معقولة تناسب المواصفات الكثيرة التي تتواجد بالسيارة، كما أن سيارة باترول دفع رباعي لها كفاءة عالية أثناء القيادة في مختلف التضاريس والظروف وتشهد اقبال كبير على شراءها في سوق السيارات المستعملة بالإمارات، تعد سيارات الدفع الرباعي من سلسلة سيارات نيسان بالجمع ما بين ميزات متقدمة مع سعر معقول في متناول اليد خاصة لو كانت سيارات مستعملة.

أفضل سيارات نيسان باترول مستعملة بسوق الإمارات

يعود تاريخ سيارات الدفع الرباعي اليابانية من نيسان إلى تاريخ تصنيعها منذ 70 عام مضت، ومنذ صدورها ويرغب في اقتناءها الكثيرين لما معروف عنها من قوة في طرق الإمارات كما أنها سيارة عائلية ومتوفرة بسعر معقول.

سيارة نيسان باترول مستعملة موديل 2001 بالإمارات

مدينة دبي تشتهر بوجود أسواق ومعارض السيارات المستعملة بجودة عالية، جمعنا لكم عدد من تلك السيارات وعرضناها لكم بسيارات مستعملة بجودة عالية.

يوجد في مدينة دبي سيارة نيسان باترول لعام 2001 مستعملة بحالة جيدة. من مواصفات السيارة بها شاشة عداد الممشى سجلت مسافة 543.452 كيلو متر. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. السيارة موديل عام 2001 استخدام نفس العام. لون السيارة الخارجي ذهبي لامع.

سعر ومواصفات السيارة نيسان باترول 2001 لبيع

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية.

عدد سيلندر السيارة ستة سلندر.

عدد أبواب السيارة خمسة أبواب.

تحتوي السيارة على مزايا أمان نظام فرامل مانعة الانغلاق.

مساند الرأس اوتوماتيك، مساعد الفرامل BA، مانع الحركة.

نظام المساعدة على تسلق التلال، التحكم الديناميكي للثبات.

تحتوي السيارة على كاميرا خلفية، مشد حزام الأمان الواقي أمامي فقط.

سعر السيارة نيسان باترول مستعملة تبلغ نحو 13.000 درهم إماراتي.

سيارة نيسان باترول موديل عام 1992 مستعملة للبيع

السيارة نيسان باترول تم استخدامها منذ شراءها خلال عام 1992. حالة السيارة نيسان 1992 جيدة بها بعض العيوب وتم تصليحها. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

سعر سيارة نيسان باترول 1992 مستعملة بعجمان تفاصيل البيع

شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت مسافة 515.000 كيلو متر.

لون السيارة الخارجي ذهبي بخط أحمر طوبي من جوانب.

عدد أبواب السيارة خمسة أبواب.

تاريخ حوادث السيارة لايوجد حوادث بها تصليحات بسيطة.

تحتوي السيارة على مسند ذراع في الوسط، كما بها صندوق وحدة تحكم.

قفل مركزي، مقاعد السيارة من القماش، مقاعد خلفية قابلة للطي.

سعر السيارة نيسان باترول مستعملة تبلغ نحو 20.000 درهم إماراتي.

سيارة نيسان مستعملة باترول موديل عام 2001 للبيع