انت الان تتابع خبر لو بتحب الـ تيجو 7 واللي جاي من شيري .. اليكم قائمة سيارات الوحش الصيني في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتهم علي خلفية الزيادة الاخير في مصر في الاسعار وذلك بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لديها نتيجة زيادة الطلب وقلة الانتاج بسبب الازمة العالمية وازمة الشرايح الالكترونية، يأتي هذا إضافة إلى زيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى .

و اعلن وكيل شركة شيرى المحلى المصرى ارتفاع أسعار طرازات الشركة المختلفة.

و ويوضح لكم دوت الخليج خلال السطور التالية الأسعار الجديدة لكل الطرازات المتاحة فى السوق المصرية.

1- شيرى اريزو 5

– مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعة 1500 CC وبسعر 217,000 جنيه.

– مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعة 1500 CC وبسعر 235,000 جنيه.

– AT / BASELINE LEATHER 2022 بسعة 1500 CC وبسعر 242,000 جنيه.

– أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعة 1500 CC وبسعر 257,000 جنيه.

– أوتوماتيك 2023 بسعة 1500 CC وبسعر 260,000 جنيه.

– أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعة 1500 CC وبسعر 275,000 جنيه.

2- شيرى تيجو 3

– أوتوماتيك 2022 بسعة 1600 CC وبسعر 297,000 جنيه.

– أوتوماتيك 2023 بسعة 1600 CC وبسعر 320,000 جنيه.

3- شيرى تيجو 7

– أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 349,000 جنيه.

– أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 375,000 جنيه.

– أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 375,000 جنيه.

– أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 407,000 جنيه.

4- شيرى تيجو 7 برو

– أوتوماتيك / COMFOT 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 470,000 جنيه.

– أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 505,000 جنيه.

5- شيرى 8 تيجو

– أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 485,000 جنيه.

– أوتوماتيك A/T / LUXURY 2022 بسعة 1500 CC تربو وبسعر 525,000 جنيه.

6- شيرى تيجو 8 برو

– أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعة 1600 CC تربو وبسعر 525,000 جنيه.

– أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعة 1600 CC تربو وبسعر 575,000 جنيه.

– أوتوماتيك / FLAGSHIP 2023 بسعة 1600 CC تربو وبسعر 605,000 جنيه.