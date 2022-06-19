الوحش الرياضي الروسي.. لادا نيفا برونتو 2022 للتضاريس والطرق الوعرة بمواصفات جبارة احدث سيارة في الاسواق

وتكشفت شركة لادا الروسية أخيرًا عن كل المعلومات والمواصفات الخاصة بسيارة لادا نيفا برونتو 2022، ونجحت شركة لادا في إصدار الكثير من السيارات التي تربعت على عرش الشهرة، وكانت سيارتي لادا نيفا هي واحدة من أكثر هذه السيارات شهرة بجميع فئاتها، وتتميز سيارة لادا نيفا بالكثير من الإمكانيات المتطورة من وسائل التكنولوجيا والترفيه ووسائل الحماية والأمان، وكل ذلك سنوضحه لكم في السطور التالية من مقالنا اليوم.

مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو 2022

تعمل السيارة بالدفع الكلي للعجلات بموتور سعته تبلغ 1700 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات وناقل حركة يدوي.

الموتور يتكون من 83 حصان من قوة دفعه وأقصى عزم دوران له 129 نيوتن لكل متر.

وتم إصدار أول فئة من فئات لادا نيف في عام 1977م.

هيكل السيارة الخارجي عتيق قليلًا قد يفضله البعض وقد لا يفضله البعض الآخر ويشبه قليلًا سيارات شيفروليه في النسخة السابقة لها.

تحتوي السيارة على مصدات بلاستيكية وشبك أمامي عريض أسود.

يحتوي على ثقوب صغيرة وعجلات السيارة مقاسها 15 بوصة مصنوعة من البلاستيك القوي المتين.

تحتوي سيارة لادا نيفا برونتو على مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر والقماش الغير قابل للاتساخ وامتصاص الأتربة.

تتميز السيارة بأن عزل الصوت جيد في إخراج الضوضاء خارج السيارة ومزودة بلوحة ضوئية على سطح السيارة وعجلات قوية على الأراضي الغير ممهدة.

عيوب سيارة لادا نيفا موديل 2022

من أبرز العيوب التي واجهت مستخدمي ومالكي سيارة لادا نيفا برونتو كل مما يلي:-

تعتمد على ناقل حركة يدوي وليس أوتوماتيكي وهذا يقلل من مدى رفاهية السيارة.

هيكلها الخارجي أقرب إلى الكلاسيكية وعدم التطور وهذا بالنسبة إلى البعض أحد العيوب.

ضيق المقصورة الداخلية وتتكون من بابين فقط وحجم الحقيبة الخلفية ضيق قليلًا.

ثبات السيارة ضعيف في السرعات العالية وتواجه بعض الاهتزازات.

سعر لادا نيفا موديل 2022

سعر سيارة لادا نيفا في سوق المملكة العربية السعودية يصل في فئاتها الأعلى تجهيزًا إلى 36 ألف و45 ريال سعودي بينما في السوق الأميركية تبدأ أسعار السيارة من 8.582 دولار أميركي و تصل إلى 9.735 دولار أميركي.