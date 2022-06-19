انت الان تتابع خبر أسعار نيسان 2022 في مصر .. صني وسنترا وجوك آخر روقان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاءت نيسان، بالسوق المصرى لتطرح احدث موديلاتها من طرازاتها المختلفة، والتى بلغت 6 طرازات موديلات 2022 و موديلات 2023 الاحدث، وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار القائمة الكاملة داخل السوق المحلى. مانيوال / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC بسعر 218,400 جنيه

– أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 239,500 جنيه

– مانيوال / بيز لاين 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 243,400 جنيه

– أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 253,000 جنيه

– أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 264,000 جنيه

– أوتوماتيك / بيز لاين 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 264,500 جنيه

– أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 278,000 جنيه

– أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 289,000 جنيه

2- نيسان سنترا

– أوتوماتيك / BASIC 2022 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 327,500 جنيه

– أوتوماتيك / HIGH LINE 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 345,500 جنيه

– أوتوماتيك / BASIC 2023 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 357,500 جنيه

– أوتوماتيك / HIGH LINE 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 375,500 جنيه

3- نيسان سنترا الشكل الجديد

– أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 364,400 جنيه

– أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 368,400 جنيه