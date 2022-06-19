أحصل الآن على سيارة تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط..ب900 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة

ب900 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر من عبد اللطيف جميل، تقدم لكنم شركة عبد اللطيف جميل افضل عروض تقسيط سيارات تويوتا كورولا 2022 حيث أنها من أفضل السيارات التي لها شعبية كبيرة في الفترة الحالية لذلك لا تترددوا في شرائها و الاستمتاع بالسير فترات طويلة بدون أي عناء، فهي تتحمل الطرق المستقيمة والمتعرجة، كما أنها مكونة بإمكانيات لا مثيل لها مريحة للغاية تجعلك تستمع بدرجة كبيرة من المغامرات والإثارة.

ب900 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

شركة عبد اللطيف جميل يوفر لكم عروض التقسيط على سيارة تويوتا كورولا وهي كما يلي:

تحتوي على مجموعة كبيرة من الأقساط يتم سدادها على مدار 60 شهر والقيمة الخاصة بقسطها الظهر تبلغ 900 ريال سعودي.

يتم دفع دفعة أولى للسيارة تبلغ 27, 164 ألف ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة المطلوب سدادها للسيارة تبلغ 31,720 ريال سعودي.

السعر الكلي للسيارة يبلغ بالتقسيط 127,014 ألف ريال سعودي.

هناك بعض المصاريف الإدارية التي يتم إضافتها/ هي تقدر بمبلغ 79,300 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تمت صناعة هذه السيارة بجودة عالية وبمواصفات رائعة، وهي تتمثل فيما يلي:

سيارة تويوتا كورولا 2022 تتكون من محرك تبلغ السعة الخاصة به 1600 سي سي، والقوة الخاصة به تبلغ 120 حصان.

تتكون من محرك تبلغ السعة الخاصة به 1600 سي سي، والقوة الخاصة به تبلغ 120 حصان. يوجد بالسيارة أفضل نظام مساعدة يساعدك على البقاء في المرتفعات بدون اي ضرر، كما أنها تحتوي على فرامل كهربائية.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ 154 نيوتن لكل متر، وهو يتوفر بناقل أوتوماتيكي للحركة له سرعات سداسية.

متوسط استهلاك السيارة للوقود يبلغ 5,8 لتر، وهذا عندما تسير 100 كيلو متر.

السيارة تتسارع في وضع الثبات لكي تصل إلى 100 كم في الثانية.

يوجد في السيارة فرامل تمنع الانغلاق، كما يوجد بها وسائد هوائية، وبرنامج يساهم في التوازن الإلكتروني

السيارة تحتوي على كثير من الوسائل التي تساعد على أمنك وسلامتك.

هذه من افضل عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل لذلك لا تترددوا في الحصول عليها قبل انتهاء فترة العرض، حيث أن هذا يساعدكم على شراء سيارة أحلامك.