نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة الروسية وصلت السعودية..سيارة لادا نيفا Lada neva 2022 بمواصفات عالميه ومميزات جبارة وأسعار تناسب الجميع في المقال التالي
سيارة لادا نيفا Lada neva 2022 بمواصفات عالميه ومميزات جبارة وأسعار تناسب الجميع، أعلنت شركة أفتوفاز الروسية عن سيارتها الجديدة وهي سيارة لادا نيفا 2022 أو كما يطلق عليها الوحش الروسي، حيث أنها من أنواع سيارات الدفع الرباعي للعجلات، كما أن هذه السيارة تتميز بشكلها الجذاب والمميز والذي يجمع بين الذوق الكلاسيكي والذوق العصري، والمعروف عن هذه السيارة أن سيارة قديمة ظهرت منذ عام 1977 ولكن في هذه الآونة قامت الشركة بتحديثها وتزويدها ببعض التعديلات لكي تكون مناسبة في السنوات القادمة.
سيارة لادا نيفا Lada neva 2022 بمواصفات عالميه
هناك الكثير من المميزات والمواصفات الحديثة التي أضافتها الشركة المصنعة للسيارة على هذه السيارة لتتماشى مع عصرها وهي كالتالي:
- تتميز عجلات هذه السيارة بأنها مصنعة من مادة بلاستيكية غير قابلة للكسر.
- تدعم السيارة خاصتي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
- يوجد بالسيارة موتورين الموتور الأول سعته تبلغ حوالي 1600 سي سي ذات قوة 114 حصان، أما الموتور الثاني يبلغ سعته 2000 سي سي ومقدار قوته الحصانية حوالي 186 حصان.
- تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 على خاصية البلوتوث ونقطة اتصال الواي فاي وكذلك نقطة لشحن الهواتف الذكية بشكل لاسلكي.
- الموتور الأول في السيارة يعمل بنظام الفتيس اليدوي، أما بالنسبة للموتور الثاني فهو أوتوماتيكي يحتوي على ست نقلات مختلفة.
- سيارة لادا نيفا 2022 تعمل بنظام الحقن الإلكتروني للفرامل وكذلك تحتوي على الفرامل المانعة للانغلاق من نوع ABS.
- يبلغ مقاس جنوط عجلات السيارة حوالي 15 بوصة.
- تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 على مخارج AUX ومنَافذ USB.
سعر سيارة لادا نيفا 2022 في البلاد
تعتبر سيارة لادا نيفا 2022 من أكثر السيارات المناسبة لدي الجميع خاصة الشباب مما دفع الكثير في البحث عن أسعارها والآن سوف نقدم لكم أسعارها في البلاد وهي :-
- سعر سيارة لادا نيفا في السعودية 36.850ريالسعودي .
- كما يصل سعرها بالدولار إلى 8.582 دولار .
سعر سيارة لادا نيفا في مصر
- ويصل سعر الفئة الأولي في مصر إلى 163 ألف جنية .
- ويصل سعر الفئة الثانية إلى 183 ألف جنية .
- والفئة الثالثة إلى 192 ألف جنية
عيوب سيارة لادا نيفا 2022
بعد أن ذكرنا مميزات السيارة يجب أن نتعرف على عيوبها أيضاً وهي كالتالي:
- حقيبة السيارة صغيرة وضيقة.
- السيارة من الداخل ضيقة وصغيرة في الحجم بالرغم من أن حجم السيارة كبير.
- من عيوب سيارة لادا نيفا أن ثباتها ضعيف وخاصة عند السير على الطرق السريعة.
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