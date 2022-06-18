أفضل المواصفات والميزات بأقل سعر سيارة تويوتا أفانزا 2022 في الأسواق العربية

تويوتا أفانزا 2022 هي السيارة الموفرة للوقود بأفضل المواصفات والميزات بأقل سعر في الدولة نظرًا لإطلاق شركة Daihatsu مؤخرًا لسيارة جديدة، وهي متوفرة في الشكل الخارجي من نوعها الرياضي لتتناسب مع الطبيعة الحديثة للشاسيه بجمال وروعة التصميم والجاذبية سواء من الداخل أو الخارج لتشبه واحدة من أفضل المركبات وأكثرها استقرارًا على الطرق والتي تتميز بنوع جديد من مركبات mpv تتميز بشكلها المعاصر وقدراتها الداخلية فقد استفسر كثير من الأشخاص مؤخرًا عن مواصفات هذه السيارة وميزاتها يتم عرض أهم مواصفات السيارة وميزاتها وأسعارها هنا لتوضيح كيف تلبي احتياجات العديد من العملاء.

مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2022

أهم التفاصيل المطلوبة والمعروفة من قبل العديد من المتحمسين الذين يتابعون كل ما يحدث في صناعة السيارات هي الميزات المحددة والنطاق السعري لتويوتا أفانزا 2022.

قوة محرك تبلغ حوالي 100 حصان هو ما يحرك السيارة.

تزن السيارة حوالي مائتين وأربعة وثلاثين نيوتن لكل متر.

سبب تسميتها سيارة عائلية هو أنها تتمتع بمساحة داخلية واسعة تتسع لسبعة ركاب.

هذا أحد أنواع السيارات مع قطع غيار ما بعد البيع متوفرة بسهولة وقيمة مالية معتدلة.

تبلغ أبعاد سيارة تويوتا 4200 ملم في الطول و 2695 متر في الارتفاع و 1690 ملم في العرض.

تبلغ مساحة العجلة 2660 وسعة التخزين الخلفية الإجمالية 128 لترًا.

الحجم الإجمالي للإطارات 15 رطلاً والخلوص الأرضي 110 مليلتر.

تحتوي على أسطوانة 1500 سم 3 ومحرك رباعي الأسطوانات بسعة تصل إلى 1.5 لتر.

لها وزن كبير يجعل القيادة أسهل للسائق ولا تتطلب كميات كبيرة من الوقود للعمل لأنها تمتلك محركًا قويًا بقدرات وتكنولوجيا متقدمة تُعرف باسم GDI.

وتتميز بوجود تقنية فرملة متطورة تحمي السائق من الاصطدامات بفضل وجود وسائد هوائية كبيرة في مقدمة السيارة ذات مناخ واسع.

تم تصميم هذه تويوتا للقيادة على الطرق الوعرة ولها شكل جميل.

مع بناء هذه المركبة باستخدام عدة مواد عالية الجودة من الداخل والخارج.

سعر تويوتا افانزا 2022