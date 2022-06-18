انت الان تتابع خبر عشان متلفش كتير.. القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2022 في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد جميع سيارات العلامة التجارية “نيسان” إرتفاعاً جديداً فى قيمتها السوقية على جميع طرازات العلامة التجارية المطروحة داخل السوق المصرى خلال الفترة الماضية، كباقى وكلاء السيارات، بعد الزيادات الاخيرة فى اسعار الدولار مقابل الجنيه.

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قائمة بأسعار سيارات نيسان 2022 في السوق

السيارة الاولى: نيسان صنى

أول فئة: مانيوال / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC بسعر 218,400 جنيه .

ثاني فئة: مانيوال / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC بسعر 218,400 جنيه .

ثالث فئة: أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 239,500 جنيه .

رابع فئة: أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 253,000 جنيه

خامس فئة: أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 264,000 جنيه

سادس فئة: أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 289,000 جنيه

نيسان صنى موديل 2022

السيارة الثانية: نيسان سنترا

اول فئة: أوتوماتيك / BASIC 2022 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 327,500 جنيه

ثاني فئة: أوتوماتيك / HIGH LINE 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 345,500 جنيه

ثالث فئة: أوتوماتيك / BASIC 2023 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 357,500 جنيه

رابع فئة: أوتوماتيك / HIGH LINE 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 375,500 جنيه

نيسان سنترا موديل 2022

السيارة الثالثة: نيسان سنترا الشكل الجديد

اول فئة: أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 364,400 جنيه

ثاني فئة: أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 368,400 جنيه

ثالث فئة: أوتوماتيك / PREMIUM SV 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 394,400 جنيه

رابع فئة: أوتوماتيك / PREMIUM SV 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 398,400 جنيه