نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقابل سيارات مستعملة للتنازل تويوتا وهيونداى بأقل سعر في السعودية حالات ممتازة في المقال التالي

بدون مقابل سيارات مستعملة للتنازل تويوتا وهيونداى بأقل سعرنقدم لكم اليوم أفضل سيارات مستعملة للتنازل في السعودية بدون أي مقابل ودفعات أولية، حيث قام السوق السعودي للسيارات المستعملة بالاتفاق مع بعض مالكي السيارات من أفضل الماركات من شيفروليه وهيونداي وكيا وتويوتا بعرض سياراتهم للبيع بدون مقابل، وتقوم عملية البيع على أساس التقسيط الشهري بقسط قد يقل عن ألف ريال سعودي، وهي فرصة عظيمة بالنسبة للأشخاص التي ترغب في شراء سيارة إمكانياتها متطورة وبأسعار مناسبة لميزانيتهم. سيارات مستعملة للتنازل في السعودية بدون مقابل 1. سيارة فورد موستنج 2021 GT يتم توفير السيارة بدون أي دفعات أولية بقسط شهري يبدأ من 3 آلاف و354 ريال سعودي.

سعة موتور السيارة تبلغ 2300 سي سي وتتكون من أربعة أسطوانات وتحتوي على شاحن توربيني.

عدد أحصنة الموتور تبلغ 330 حصان وتعمل بعزم دوران يصل إلى 475 نيوتن لكل متر.

لون السيارة الخارجي أزرق وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي. 2. سيارة تويوتا C – HR 2020 تصل سعة المحرك إلى 1200 سي سي بعدد أحصنة 113 حصان ونوع المحرك CVT.

تسارع السيارة يبدأ من صفر حركة إلى 100 كيلو متر لكل ساعة في زمن قدره 10.9 ثانية وحجم الحقيبة الخلفية 443 لتر.

طول السيارة يبلغ أربعة أمتار و390 مللي متر وعرضها يصل إلى متر واحد و795 مللي متر وارتفاعها متر و555 مللي متر.

قسط السيارة الشهري يبدأ من 1.962 ريال سعودي بدفعة أولية مقدارها 6 آلاف و300 ريال سعودي.

تتكون السيارة من أربعة أبواب ولونها الخارجي رصاصي. 3. سيارة تويوتا أفالون 2021 محرك السيارة سعته تبلغ 3500 سي سي ويتكون من ست أسطوانات.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 356 نيوتن لكل متر وعدد أحصنته 297 حصان وتعمل بخاصية الجر الأمامي.

ناقل الحركة أوتوماتيكي ويتكون من ثمان سرعات وأقصى سرعة للسيارة 210 كيلو متر لكل ساعة.

حجم خزان الوقود يبلغ 60 لتر وتتكون من أربعة أبواب ولونها الخارجي أبيض.

السيارة متوفرة بدون مقابل وبقسط شهري قيمته 2.270 ريال سعودي. 4. سيارة هيونداي سنتافي 2021 محرك السيارة يبلغ 1600 سي سي وعدد أحصنة الموتور 59 حصان وأقصى عزم دوران 350 نيوتن لكل متر.

تعمل بالدفع الأمامي وبدون دفعات أولية وبقسط شهري يبلغ 1.736 ريال سعودي. عمر شويل - جدة بدون مقابل سيارات مستعملة للتنازل تويوتا وهيونداى بأقل سعر في السعودية حالات ممتازة - ثقفني

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