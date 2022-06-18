أفضل سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية سيارة ممتازة بأقل سعر

أفضل سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية سيارة ممتازة الجودة باحسن سعر، تعتبر سيارات تويوتا من أكثر الماركات اليابانية للسيارات انتشارا في العالم كله التي تمتاز بجودة في الصنع لقيادة مريحة ومزايا السيارة الداخلية والخارجية تنافس كبرى شركات السيارات الأخرى، وسجلت عمليات البحث الأخيرة للسيارات نسبة كبيرة البحث عن سيارات تويوتا مستعملة في معارض المملكة العربية السعودية، ولكن التسوق الآن أصبح أسهل ويمكنك شراء السيارة التي ترغب بها من خلال تصفح مواقع السيارات وشراء السيارة بعد فحصها تماماً وأنها السيارة التي ترغب بها مستوفاه كل الشروط التي تناسبك.

أفضل سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية ممتازة بأقل سعر

سيارة تويوتا كورولا موديل 2017 مستعملة في مدينة الرياض، عداد الممشى للسيارة تويوتا كورولا المعروضة للبيع قليل سجلت 160.000 كيلو متر، كما تمتاز السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة اوتوماتيك، لون السيارة الخارجي أسود.

سعر وتفاصيل بيع سيارة تويوتا كورولا 2017 بالرياض

تاريخ تصليح السيارة قليل بسبب الاستخدام. تاريخ حوادث السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين. نوع الدفع أو الجر أمامي قيادة. نوافذ السيارة يدوية وليست اوتوماتيك.

مرايا السيارة باللون الأسود لم تتغير مقود السيارة كهربائي، تعديل إمالة المقود اوتوماتيك. مكينة السيارة تعمل بقوة 1600 CC. سعر السيارة تويوتا كورولا 2017 كاش بدون 17.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2013 بحالة ممتازة

سيارة تويوتا كورولا متوفرة للبيع في مدينة الرياض بحالة جيدة. شاشة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة تبلغ نحو 196.000 كيلو متر. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك نوع القير.

سعر وتفاصيل سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة

وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين.

تاريخ الخدمة لتصليح السيارة بسيط.

تاريخ الحوادث للسيارة بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج.

تحتوي السيارة على مزايا أمان كاملة السيارة بها نظام فرامل مانع الانغلاق.

توزيع قوة الفرامل إلكتروني، نظام مانع الحركة.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2013 تبلغ نحو 12 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس مستعملة سيدان موديل عام 2008

سيارة تويوتا يارس للبيع بحالة جيدة جدا بسعر ومواصفات تناسب للبيع. ناقل الحركة للسيارة أو نوع القير اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة قراءة بنحو 132.000 كيلو متر. مكان تواجد السيارة في مدينة الدمام.

مواصفات وسعر سيارة تويوتا يارس 2008