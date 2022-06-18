نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة 2020 بقسط 962 ريال بدون مقدم وضمان 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل الكثيرون من الأفراد الحصول على سيارات مستعملة حيث أنها يوجد بها جميع الكماليات التي يحتاج إليها الفرد، ويكون سعرها مناسب لمحدودي الدخل ومن يحصلون على دخل شهري بسيط من خلال تمويل السيارة الذي يقدمه عدد كبير من البنوك والشركات السعودية داخل المملكة، والذي يوفر التمويلات لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي يجب توافرها في المتقدم لطلب التمويل ويتم الموافقة عليها بإجراءات بسيطة، حتى يحصل على التمويل سريعا.

تمويل سيارة مستعملة موديل 2020

احصل على أفضل أنواع التمويلات للسيارات المستعملة بمزايا وعروض جيدة تناسب جميع الأفراد العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، تمويل سيارات 100 ألف ريال، ومن أهم تلك المزايا أنه سوف تحصل على التمويل بدون كفيل ولا دفعة أولى والدفعة الأخيرة تصل حتى 20% وتمتلك سيارتك في الحال إذا كنت تريد استخدام خدمة التمويل، قرض نقدي سريع، وأيضا لك ضمان يصل حتى ثلاث سنوات من بعد حصولك على السيارة لتشعر بالأمان والراحة التامة عند امتلاك سيارة أحلامك بفترة سداد تصل حتى 60 شهرا.

شروط تمويل السيارات المستعملة

لكي تحصل على سيارة موديل 2020 بقسط شهري 962 ريال سعودي وبدون مقدم لسيارة كيا بيجاس وضمان حتى ثلاث سنوات كما هو موجود داخل العروض المتوفرة لجميع المواطنين والمقيمين، فيجب أن تكون موظف بأي من القطاعات الحكومي أو الخاص أو متقاعد، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب، ويكون الدخل الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي، ويكون المتقدم على رأس العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، مع تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر وخطاب تعريف الراتب، ومن أهم مواصفات السيارة المعروضة، أنها أوتوماتيك ومتواجدة في الرياض، سيدان ولونها أبيض وعدد سيرها يبدأ من 60 ألف كيلومتر وحتى 69 ألف كيلو متر، وسوف تحصل عليها في الحال بعد استيفائك كافة الشروط المطلوبة.

طريقة الحصول على السيارة المستعملة

ستتمكن من حصولك على السيارة المستعملة عند دخول على الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، واختيار تمويل السيارات المستعملة مع تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، من الهوية الوطنية أو صورة الإقامة، وإثبات السكن، وخاطب تعريف بالراتب، وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول، ويمكنك الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 8002442211 من داخل المملكة لتحصل على معلومات عن السيارة المستعملة، مع تعبئة نموذج طلب تمويل السيارات من خلال الشركة وسوف تحصل على سيارتك بإجمالي 66 ألف ريال.