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عمر شويل - جدة تقسيط سيارات مستعملة 2022 بدون دفعات والأقساط لأطول مدة سداد، تتوفر للتقبيل بمدينة جدة سيارة شانجان ايدو بلس 2022 عدادها 37 ألف كيلو متر، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1400 سي سي تولد قوة 156 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، تم عمل جميع الصيانات داخل الشركة علما بأنها مستمرة بشكل مجاني حتى 55,000 كم. تتميز السيارة بمواصفات تشغيل عن بعد، دخول ذكي، تشغيل بصمه، بريك الكتروني، شاشه إكترونية للطبلون، تحكم ثلاثي من خلال الدركسيون، مراتب جلد جملي، أنوار ليد، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، جنوط 17 انش. السيارة متواجدة في جدة ومتوفرة للتنازل من غير مقابل بقسط شهري 1286 ريال، مع إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة البالغ قيمتها 30 ألف ريال على 24 شهر، عدد الأقساط المدفوعة 10 اقساط ومتبقي 50 قسط على نهاية التمويل.

تقسيط سيارات 2022 بدون دفعات

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بلس استعمال عدادها عشرة آلاف كم، الماكينة 6 سلندر حجمها 3500 سي سي تولد قوة 290 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز السيارة بمواصفات حساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط، ليد، نظام تثبيت سرعة، دخول وتشغيل ذكي، سقف بانوراما، بلوتوث، مقاعد جلد، أوامر صوتية، ستائر جانبية، شاحن لاسلكي، شنطة كهربائية، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه. مواصفات أمان عبارة عن حساس للكفرات، مكابح ايه بي اس مانعة للانغلاق، تقنية دعم الفرامل، تحكم كهربائي بالمقاعد وغيرها من التجهيزات. السيارة بمدينة حائل ومتوفرة للتنازل تقسيط بدون مقابل ولأطول فترة سداد مع إمكانية تقسيط الدفعة النهائية، قيمة القسط الشهري 1927 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 64049 ريال وتم سداد أقساط 3 أشهر فقط من أصل 60 شهر.

تتوفر للتنازل في جدة سيارة فورد تورس 2022 امبيانتي عدادها 21 ألف كم، محرك 4 سلندر 2000 سي سي يولد قوة 232 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، السيارة عليها ضمان من الصدام للصدام حتى مائة ألف كم من قبل الوكيل، تم إضافة نانو 5 طبقات إلى جانب حماية واجهة من جونسون. تتميز السيارة بمواصفات حساسات وكاميرا خلفية، ليد، جنوط 17 انش، عجلة قيادة مغطاة بالجلد، مانع اصطدام فرملة تلقائية، فتحة سقف، فرامل مانعة للانغلاق، مكيف متعدد المناطق، نظام تثبيت سرعة، منافذ متنوعة للشحن والطاقة، دخول وتشغيل ذكي، مقاعد مخمل. السيارة متوفرة للتقبيل بدون شروط بقسط شهري 1946 ريال + دفعة أخيرة 50 ألف ريال قابلة للتقسيط علي سنتين، عدد الأقساط المدفوعة 6 أقساط ومتبقي على نهاية مدة التمويل 54 قسط شهري.

سيارات مستعملة للتنازل أقساط

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا يارس 2022 نص فل عدادها 10 آلاف كيلو متر، الماكينة 4 سلندر 1500 سي سي قوة 105 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز السيارة بمواصفات حساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط 14 انش، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات وتقنية دعم المكابح، شاشة ترفيه ومقاعد مخمل. السيارة بالمدينة المنورة ومتوفرة للتنازل تقسيط على الراجحي، وذلك بقسط شهري 873 ريال + دفعة أخيرة قابلة للتقسيط على سنتين، عدد الأقساط المدفوعة 4 اقساط ومتبقي 56 قسط من أصل تمويل على 60 شهر.