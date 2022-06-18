نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنبلة الروسية وصلت.. لادا نيفا برونتو 2022 في السعودية اقوى سيارة للطرق الوعرة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنبلة الروسية وصلت.. لادا نيفا برونتو 2022 ، دائماً شركات السيارات تكون في تسابق على إنتاج السيارات الهجينة والكهربائية حتى تستطيع أن تتواصل إلى إنتاج نسخة أفضل من السيارات صديقة البيئة، ولكن ما زالت العديد من السيارات الأخرى تعمل على إنتاج السيارات التقليدية والتي تتميز بشكل كبير جداً بشعبية كبيرة بين المستهلكين، وبنفس الإطار قامت شركة أوتوفاز الروسية وهي من السيارات الشهيرة الرائدة في مجال إنتاج السيارات عن فتح باب حجز السيارات الخاصة بموديل لادا نيفا برونتو موديل 2022.

القنبلة الروسية وصلت.. لادا نيفا برونتو 2022

تعد لادا نيفا من النماذج الفريدة من نوعها التي ما زالت راسخة داخل قلوب العديد من الأشخاص المحبين للسيارات التي يعود تاريخها إلى عام 1977 التي جاءت بكثير من التحديثات البسيطة، وكانت سيارة لادا نيفا من السيارات التي تم تصميمها للسير على الطرقات الواعرة وتم إنتاجها من قبل شركة أوتوفاز الروسية.

على الرغم من أن موديل سيارة نيفا بدأ إنتاجه في العام 1977إلا ما زال يتميز بشعبية كبيرة حتى ذلك الحين سواء في روسيا بلد المنشأ وكندا وأمريكا الجنوبية وبالشرق الأوسط كذلك ببعض من المناطق بأوربا.

مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو 2022

لقد جاءت السيارة ومعها العديد من المواصفات والمميزات التي جعلت منها السيارة الأولى في كثير من طول العالم وليس بالشرق الأوسط فقط ولأكثر ما يميزها عن غيرها من السيارات التالي:

يوجد في السيارة نوعان من المحرك الأول تبلغ قوته 1600 سي سي يقوم بتوليد قوة 114 حصان.

بينما المحرك الثاني يكون بقوة تصل لحوالي 2000 سي سي ويولد قوة 168 حصان.

المحرك الأول مزود بناق حركة يدوي والنوع الثاني ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات من الناقلات اليدوية.

عجلات السيارة تم صناعتها من البلاستيك الذي يكون غير قابل للكسر.

قياس جنوط العجلات للسيارة الرياضية يبلغ 15 بوصة وتعمل السيارة من خلال نظام يعرف بالحقن الإلكتروني وفرامل رئيسية وفرامل أخرى تمنع الانغلاق.

نوافذ السيارة تكون متوفرة من النوع اليو أس بي، كما يوجد بها تقنية الاتصال عبر البلوتوث ومتح بها نقطة اتصال واي فاي.

سعر سيارة لادا نيفا برونتو في السعودية

لقد أشار العديد من الخبراء أن سعر السيارة التي تم طرحها وتأتي السيارة بتكلفة 6320.000 و 717.000 روبل روسي ما يعادل 8.582 دولار حتى 9.735 دولار بالسوق المحلي الروسي ما يعادل 36.45 ألف ريال سعودي.