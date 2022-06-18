نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة جيدة في المقال التالي

فرصة كبيرة لجميع المواطنين السعوديين ولجميع المقيمين الوافدين سيارات مستعملة ماركة تويوتا وكيا وهيونداي بأسعار تبدأ من 4000 ريال سعودي إغتنم الفرصة وإحصل عليها. للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2000 تأتي السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة يدوي.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 200000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا موجودة في مدينة جدة.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة بها بعض العيوب والشقوق الناتجة عن الإستعمال.

السيارة بها مكيف يدوي ونوافذ ومرايات يدوية وراديو كاسيت وفرش جلد.

السيارة تويوتا كورولا موديل 2000 مستعملة بسعر 5000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كورولا عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 0547449524. للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2010 تأتي السيارة هيونداي إلنترا بناقل حركة مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 200000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا موجودة في مدينة جدة.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي إلنترا أبيض.

السيارة بها صدمة نتيجة حادث وبها مكيف ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

السيارة بها مثبت سرعة وبلوتوث وراديو ومشغل أقراص ومدخل يو إس بي.

السيارة هيونداي إلنترا موديل 2010 بسعر 4000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة هيونداي إلنترا عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 0537532724. سيارة سيتروين بوكس مستعملة للبيع موديل 2006 تأتي السيارة سيتروين بوكس بناقل حركة يدوي.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 10000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة سيتروين بوكس أبيض.

السيارة سيتروين بوكس موجودة في مدينة جدة.

الوقود المستخدم في السيارة سيتروين بوكس البنزين.

السيارة بها وسائد هوائية وشنطة خلفية كبيرة لنقل البضائع.

السيارة بها مكيف ونوافذ وراديو وبلوتوث ومدخل يو إس بي.

السيارة سيتروين بوكس موديل 2006 مستعملة بسعر 5000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة سيتروين بوكس مستعملة عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 0544469638. للبيع سيارة تويوتا كرسيدا موديل 1992 مستعملة: السيارة تويوتا كرسيدا تأتي بناقل حركة يدوي.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 200000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كرسيدا موجودة في مدينة جدة.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة تويوتا كرسيدا موديل 1992 مستعملة بسعر 6300 ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات رخيصة مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة جيدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات رخيصة مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.