عروض الموسم الجبارة من عبد اللطيف..أرخص عروض تقسيط كيا 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 60 شهر

أرخص عروض تقسيط كيا 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 60 شهر، هناك العديد من العروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل على جميع أنواع السيارات، ومنها عروض كيا 2022 الجبارة، وهي مناسبة للجميع، حيث انه لا يحتاج إلى دفع مقدم، كما أنه يوفر للعملاء قسط شهري يتناسب مع الرواتب الشخصية الخاصة بكل فرد، وهذا كله بأسعار خيالية تناسب الجميع، وسوف نعرض لكم اهم هذه العروض فيما يلي، فتابعونا.

أرخص عروض تقسيط كيا 2022 من عبد اللطيف جميل

من أهم العروض التي يوفرها عبد اللطيف جميل على سيارات كيا ما يلي:

عروض سيارة كيا بيجاس 2022 LX

هذه السيارة المميزة يوفر لكم عبد اللطيف جميل عليها العديد من العروض، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:

سيارة كيا بيجاس LX 2022 مصممة بشكل رائع للغاية، كما أن حجمها يناسب الجميع، وهيكلها ديناميكي ورائع للغاية.

مصممة بشكل رائع للغاية، كما أن حجمها يناسب الجميع، وهيكلها ديناميكي ورائع للغاية. محرك السيارة مميز، والسعة الخاصة به تبلغ 1,4 لتر، كما انه يولد قوة تبلغ 95 حصان.

محرك السيارة تتمتع بناقل أوتوماتيكي للحركة، وهو له اربع سرعات، ومعدل استهلاك الوقود الخاص بها يبلغ 17,8 كيلو متر.

سعر السيارة يبلغ 932 ريال سعودي وهو يستمر لمدة ستون شهر.

تقسيط كيا ريو 2022 اس تي دي

توفر شركة عبد اللطيف جميل على سيارة كيا 2022 بعض العروض، وهي تتمثل فيما يلي:

سيارة كيا ريو 2022 يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي، ونمجدك تبلغ السعة الخاصة به 1,6 لتر.

يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي، ونمجدك تبلغ السعة الخاصة به 1,6 لتر. قوة المحرك تبلغ 121 حصان، والعزم الخاص بالدوران يبلغ 151 نيوتن لكل متر.

السيارة بدون مقدم، ويبلغ سعر القسط الشهري الخاص بها 1,224 ريال سعودي، وهي تتم على ستون شهر.

عروض تقسيط سيارة كيا سونيت 2022 LX

سيارة كيا سونيت 2022 LX لها العديد من المواصفات ومنها: