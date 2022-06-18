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بتصميم جذاب وأنيق.. مواصفات واسعار فورد فوكاس 2022 بعد الزيادة الجديدة

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رياض - احمد صلاح - تعتبر السيارة “فورد” فوكاس 2022 من أفضل السيارات فى السوق المصري من حيث التصميم والامكانيات ، وجاء وكيل شركة فورد ليرفع اسعار السيارة فوكاس موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 20 الف جنيه .

مواصفات السيارة فورد فوكاس موديل 2022

وفيما يتعلق بالاداء الفني للسيارة “فورد” فوكاس موديل 2022 ، فتعتمد على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الأمامي للعجلات ، ومن المعروف ان السيارة فورد فوكاس موديل 2022 ، تاتى بابعاد خارجية ، بطول بلغ 4647 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1471 مم للارتفاع .

 
بتصميم جذاب وأنيق.. مواصفات واسعار فورد فوكاس 2022 بعد الزيادة الجديدة
فورد فوكاس موديل 2022

وحسبما نشرت شركة “فورد” فإن السيارة الجديدة فوكاس موديل 2022 ، تضم العديد من التجهيزات ومنها شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، وحساسات ركت مدعومة بكاميرا لسهولة الاصطفاف والتحكم، ونظام صوتي يتراوح بين 6 و 10 مكبرات صوتية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية.

بتصميم جذاب وأنيق.. مواصفات واسعار فورد فوكاس 2022 بعد الزيادة الجديدة
فورد فوكاس موديل 2021

وبخصوص أسعار السيارة فورد فوكاس الجديدة موديل 2022

أول فئة: وتأتي نسخة “تريند” بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه .

أول فئة: وتأتي نسخة “كونكتد” بسعر 500 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه .

 

أول فئة: وتأتي نسخة “هاتشباك” بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 470 ألف جنيه .

 

أول فئة: وتأتي نسخة “تيتانيوم” بسعر 535 ألف جنيه بدلاً من 515 ألف جنيه .

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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