انت الان تتابع خبر بتصميم جذاب وأنيق.. مواصفات واسعار فورد فوكاس 2022 بعد الزيادة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر السيارة “فورد” فوكاس 2022 من أفضل السيارات فى السوق المصري من حيث التصميم والامكانيات ، وجاء وكيل شركة فورد ليرفع اسعار السيارة فوكاس موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 20 الف جنيه .

مواصفات السيارة فورد فوكاس موديل 2022

وفيما يتعلق بالاداء الفني للسيارة “فورد” فوكاس موديل 2022 ، فتعتمد على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الأمامي للعجلات ، ومن المعروف ان السيارة فورد فوكاس موديل 2022 ، تاتى بابعاد خارجية ، بطول بلغ 4647 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1471 مم للارتفاع .

فورد فوكاس موديل 2022

وحسبما نشرت شركة “فورد” فإن السيارة الجديدة فوكاس موديل 2022 ، تضم العديد من التجهيزات ومنها شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، وحساسات ركت مدعومة بكاميرا لسهولة الاصطفاف والتحكم، ونظام صوتي يتراوح بين 6 و 10 مكبرات صوتية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية.

فورد فوكاس موديل 2021

وبخصوص أسعار السيارة فورد فوكاس الجديدة موديل 2022

أول فئة: وتأتي نسخة “تريند” بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه .

أول فئة: وتأتي نسخة “كونكتد” بسعر 500 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه .

أول فئة: وتأتي نسخة “هاتشباك” بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 470 ألف جنيه .

أول فئة: وتأتي نسخة “تيتانيوم” بسعر 535 ألف جنيه بدلاً من 515 ألف جنيه .