سيارة عصرية بوسائل أمان غير عادية.. مواصفات وأسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 الأحدث في السعودية

وتتميز السيارة بالأداء القوي على مختلف الطرق وتجذب العديد من العملاء لتدخل في منافسة قوية مع الخيارات الأخرى، ونستعرض معكم أهم ما يميز شيري تيجو 8 موديل 2022 وسعرها بالسعودية.

*مواصفات التصميم الخارجي بشيري تيجو 8 موديل 2022:

ـ واجهة السيارة مصممة على شكل نمر يعطي انطباع ثلاثي الأبعاد.

ـ تتصل شبكة مرصعة من النجوم مع مصابيح الإضاءة بالواجهة الأمامية للسيارة.

ـ تعمل كشافات الهالوجين والصمامات بشكل أوتوماتيكي.

ـ تتميز مصابيح السيارة بأنها عالية التقنية وذات طابع فريد.

ـ تحتوي على مرآة تساعد في الرؤية الخلفية وتتميز بقابليتها للطي.

ـ تشمل السيارة ميزة التدفئة الكهربية.

ـ مقاس عجلات السيارة 18 انش ومصنوعة من الألومنيوم.

ـ صممت المصابيح الخلفية للسيارة على هيئة ذيل وهو يتناسب مع الثقافة الصينية منشأ السيارة ومستوحى منها.

*التصميم الداخلي لسيارة شيري تيجو 8:

ـ تتميز بمقصورة واسعو ومريحة للركاب ويمكن التحكم في مقعد السائق في اتجاهات مختلفة

ـ صمم مقعد القيادة بحيث يخفف من الإجهاد الذي يتعرض له السائق أثناء القيادة حيث أن المقعد من النوع H.

ـ تبلغ مساحة سقف السيارة 0.92 متر بينما عرضها يصل إلى 421 مليمتر.

ـ فتحة السقف بانوراميه تسمح بالنظر إلى السماء والاستمتاع بها.

ـ الحقيبة الخلفية للسيارة سعتها كبيرة تقدر بنحو 892 لتر وقد تتسع إلى 1930 لتر لتخزين الحقائب عند السفر.

ـ تحتوي على شاشة للوسائط المتعددة بمقاس 7 بوصة من نوع LCD.

ـ تشمل شاشة أخرى تعمل عن طريق اللمس بمقاس 10.25 بوصة.

ـ تشمل زاويتي اقتراب ومغادرة.

ـ بها باب خلفي كما تتضمن منصة T1X بمساحة كبية خاصة في الجهة الخلفية.

*وسائل الأمان بشيري تيجو 8 موديل 2022:

ـ تحتوي على 6 وسائد هوائية، حيث تعمل على حماية الرأس والوجه للركاب بنسبة كبيرة عند الاصطدام، كما يوجد بها أحزمة أمان.

ـ لها قدرة كبيرة على مقاومة الصدمات الأمامية والجانبية لسلامة الركاب.

ـ يمكن قيادة السيارة ديناميكياً.

*سعر شيري تيجو 8 موديل 2022:

يبدأ سعر سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 في السعودية من 69,999 ريال سعودي، والسعر الأقصى لها 77,777 ريال سعودي.