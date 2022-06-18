انت الان تتابع خبر. بزيادة 5000 جنيه.. زيادة أسعار السيارة هافال جوليان الجديدة 2022 في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة الجديدة “هافال” جوليان الجديدة 2022 الي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، وقد شهدت السيارة إرتفاعاً جديدا فى الاسعار وجاء وكيل شركة هافال ليرفع أسعار السيارة جوليان موديل 2022 والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلى، بزيادة سعرية بلغت 5 آلاف جنيه.

الاداء الفني للسيارة هافال جوليان الجديدة 2022 في مصر

وتقدم السيارة “هافال” جوليان موديل 2022 فى السوق المصري بمواصفات مميزة ، حيث تستمد السيارة هافال جوليان موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و220 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات ، ومن المعروف أن السيارة هافال جوليان موديل 2022 بأبعاد خارجية بطول 4472 مم، وعرض يبلغ 1841 مم، و1619 مم للارتفاع

هافال جوليان الجديدة 2022 في مصر

وتأتي السيارة “هافال” جوليان موديل 2022 بباقة مميزة من مواصفات الامان والسلامة ، منها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وخاصية دعم المكابح BA، مع مثبت سرعة، وبرنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

هافال جوليان الجديدة 2022 في مصر

وفيما يتعلق بأسعار السيارة هافال جوليان الجديدة موديل 2022

أول فئة: الفئة “ستاندرد” بسعر 425 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه

ثاني فئة: الفئة “ديلوكس” بسعر 460 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه

ثالث فئة: الفئة “ديلوكس” SR بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه

رابع فئة: الفئة “هاي ديلوكس” بسعر 515 ألف جنيه بدلاً من 510 ألف جنيه.