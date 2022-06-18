انت الان تتابع خبر بالاوفر برايس.. اسعار ومواصفات السيارة هوندا سيتي موديل ٢٠٢٢ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة سيتي موديل ٢٠٢٢ التابعة للعلامة التجارية اليابانية العملاقة “هوندا” زيادة جديدة فى الاسعار حيث أعلن وكيل شركة هوندا عن رفع اسعار السيارة سيتي موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 20 الف جنيه

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مواصفات السيارة هوندا سيتي موديل ٢٠٢٢

وتعتمد السيارة المميزة “هوندا” سيتي موديل ٢٠٢٢ ، فى قوتها على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 121 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT.

هوندا سيتي موديل ٢٠٢٢

وتأتي السيارة “هوندا” الجديدة بتصميم جذاب وأنيق ، حيث تضم جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة، مع مصابيح ضباب LED، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر، بالاضافة إلى فرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ونظام الثبات الالكتروني والتحكم في الجر.

هوندا سيتي موديل ٢٠٢٢

وبخصوص اسعار السيارة هوندا سيتي الجديدة فى السوق كالأتي:

أول فئة: ووصل سعر السيارة 430 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه

ثاني فئة: ووصل سعر السيارة 450 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه