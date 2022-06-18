نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرا! تم تحديد سعر سيكويا 2023 ومواصفات سيارة الـSUV التي ستنزل آخر السنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيكويا 2023 ومواصفاتها ، وصل اليوم إلى علمنا أنه قد نزل معلومات رسمية تعلن عن سعر تويوتا سيكويا 2023 التي هي سيارة الـSUV الكبيرة الحجم سيكويا بالجيل الجديد كلياً الذي جاء لنا علينا بعد طيلة الانتظار، كما سبق وعرفناكم رواد موقع ثقفني على مواصفات السيارة بشكل دوري عندما ظهرت السيارة بشكل رسمي في شهر يناير من بداية سنة 2022 الحالية. الجدير بالذكر أنه قد ظهر الجيل الثالث من سيارة سيكويا بعد أن مر 15 سنة على إنتاج الجيل الثاني من هذه العربة اليابانية وللمزيد عن مواصفات محرك السيارة وألوانها وأسعارها الرسمية فتابعونا.

سعر سيكويا 2023 ومواصفاتها

سيارة Toyota Sequoia 2023. من السيارات التي سوف تنافس بثقلها في السوق حيث أنها سوف تنافس كلاً من: سيارة شفروليه تاهو. و جمس يوكن. فورد اكسبديشن. وأخيراً جيب واجونير. يمكن لعملاء Toyota sequoia الاختيار ما بين نظام دفع أمامي أو نظام دفع رباعي للعجلات. كما يمكنها سحب حمولة يصل حجمها إلى 4,318 كيلوغرام .

أما عن مواصفات سيارتنا تويوتا سيكويا الجديدة فهي تتميز أن بها محرك سداسي الأسطوانات “توين تربو” بسعة 3.5 لتر بالإضافة لحصوله على محرك صغير كهربي بقدرة قطر 4082 كجم. وسعر سيكويا 2023 ومواصفاتها وقدرة إنتاجية المحرك :

كما تصل قوة السيارة الإنتاجية إلى 437 حصان.

كما أنها تمتام عزم دوران يصل لـ 790 نيوتن/ متر.

يتصل محرك المركبة بناقل حركة من النوع الأوتوماتيكي بـ 10 سرعات مختلفة.

Toyota Sequoia 2023 تأتي بنظام تعليق أمامي مستقل بجانب مجموعة من ممتصات الصدمات الهوائية المتكيفة بفئات سيكويا ٢٠٢٣ الأعلى.

تأتي بنظام تعليق أمامي مستقل بجانب مجموعة من ممتصات الصدمات الهوائية المتكيفة بفئات الأعلى. كذلك هناك نظام خلفي متعدد النقاط.

مع العلم أنه قد تم تزويد السيارة سيكويا ٢٠٢٣ بمحرك أعلى :

محرك 6 سلندر ثنائي “تربو” ، كما أنه بعزم دوران يبلغ 479 رطل/ قدم.

كما أن المحرك يقوم بإنتاج قوة 389 حصان.

كما أن تويوتا سيكويا الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

ألوان سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة

تويوتا سيكويا الجديدة دائماً ما تتميزبالألوان الرائعة وسيارات Toyota في العموم أما عن ألوان Toyota Sequoia 2023 الجديدة فهي :

من الألوان الأساسية اللون الأبيض White.

كذلك لون الأخضر الجيش Army Green

لون صخرة القمر الذي هو Lunar Rock.

كما أن هناك لون الطباعة الزرقاء Blueprint.

سعر سيكويا 2023 ومواصفاتها اللون الرمادي المعدني المغناطيسي Magnetic Gray Metallic.

اللون الرمادي المعدني المغناطيسي Magnetic Gray Metallic. لون الفضة السماوية Celestial Silver.

كذلك اللون الأحمر فوق الصوتي Supersonic Red.

لون الرياح الباردة اللؤلؤي Wind Chill Pearl.

سيكويا ٢٠٢٣ لون الميد نايت الأسود معدني Midnight Black Metallic.

لون الميد نايت الأسود معدني Midnight Black Metallic. لون TRD Pro الحصري وهو لون الأوكتان الشمسي Solar Octane للطرق الوعرة.

سعر سيكويا 2023 الرسمي

سعر سيكويا 2023 ومواصفاتها في السوق العالمي سوف يبدأ من 59,795 دولار أمريكي. أي ما يقارب بالسعودي 224,231 ريال. وبالطبع هذا مع احتساب رسوم الشحن التي تختلف وآخر ما ورد إلينا أنها 1,495 دولار أمريكي أي ما يقارب الـ5,606 ريال سعودي.

سعر سيكويا 2023 ومواصفاتها فئة SR5 4X2 تبدأ بــ 59,795 دولار أمريكي أي ما يقارب 224,231 ريال سعودي.

فئة SR5 4X2 تبدأ بــ 59,795 دولار أمريكي أي ما يقارب 224,231 ريال سعودي. تويوتا سيكويا الجديدة فئة 4X4 SR5 تبدأ بــ 62,795 دولار أمريكي أي ما يقارب 235,481 ريال سعودي.

فئة 4X4 SR5 تبدأ بــ 62,795 دولار أمريكي أي ما يقارب 235,481 ريال سعودي. كذلك سيكويا ٢٠٢٣ فئة ليمتد الجديدة 4X2 تبدأ بــ 66,195 دولار أمريكي أي ما يقارب 248,231 ريال سعودي.

فئة ليمتد الجديدة 4X2 تبدأ بــ 66,195 دولار أمريكي أي ما يقارب 248,231 ريال سعودي. Toyota Sequoia 2023 نسخة ليمتد 4X4 تبدأ بــ 69,195 دولار أمريكي أي ما يقارب 259,481 ريال سعودي.

نسخة ليمتد 4X4 تبدأ بــ 69,195 دولار أمريكي أي ما يقارب 259,481 ريال سعودي. تويوتا سيكويا الجديدة 2023 نسخة بلاتينيوم 4X2 تبدأ بــ 72,395 دولار أمريكي أي ما يقارب 271,481 ريال سعودي.

نسخة بلاتينيوم 4X2 تبدأ بــ 72,395 دولار أمريكي أي ما يقارب 271,481 ريال سعودي. كما يبدأ سعر سيكويا بلاتينيوم 4X4 جديدة تبدأ بــ 75,395 دولار أمريكي أي ما يقارب 282,731 ريال سعودي.

يبدأ سعر سيارة سيكويا TRD Pro 4X4 جديدة تبدأ بــ 78,395 دولار أمريكي أي ما يقارب 293,981 ريال سعودي.

يبدأ سعر سيكويا Capstone 4×2 الجديدة تبدأ بــ 76,795 دولار أمريكي أي ما يقارب 287,981 ريال سعودي.

سعر سيكويا 2023 ومواصفاتها فئة Capstone تبدأ بــ 79,795 دولار أمريكي أي ما يقارب 299,231 ريال سعودي.

أما بالسبة لموعد نزول السيارة فستنزل السيارة في آخر ربع من العام الحالي.