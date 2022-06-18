نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الكويت سيارات بـ300 دينار مستعملة وأكثر.. أشهر السيارات المستعملة الرائدة في المقال التالي

في الكويت سيارات بـ300 دينار مستعملة ، لأصحاب الدخل المحدود نعرض سيارات مستعملة بسعر رخيص في الكويت وبسعر منافس لمواجهة غلاء الأسعار ولمواكبة عصر التكنولوجيا حيث لا يمكن الأستغناء عن السيارات في هذه الأيام فهي من أكثر الأشياء المفيدة في عصرنا، حيث تفيدنا في التنقلات والرحلات و المسافات الطويلة وخاصة في دول الخليج التي تمتاز بدرجات حرارته الجو المرتفعة، نعرض أشهر السيارات المستعملة في الكويت بسعر لا يتعدى ٦٠٠ دينار بحالة جيدة وممتازة على النحو التالي. في الكويت سيارات بـ300 دينار مستعملة تويوتا كامري موديل 1999 مستعملة من السيارات ذات الطراز القديم تأتي محركها أتوماتيك مع ناقل حركة رباعي الأسطوانات، سداسي السرعات وسعة المحرك 1600 سي سي وينتج قوة 110 حصان وقوة عزم دوران ١٤٥ نيوتن، متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الجهراء.

السيارة مرخصة ومؤمن عليها.

تمتلك مواصفات خليجية خالصة.

بحالة جيدة، بها بعض التلف والعيوب البسيطة الناتج عن الاستعمال.

تحتوي على مكيف هواء يدوي، وسائد هوائية، راديو.

سعر تويوتا كامري 99 مستعملة في الكويت 400 دينار. نيسان ألتيما موديل 2007 مستعملة من أقوى المحركات حيث يسع مركها 3500 سي سي من الوقود زينتج قوة 240 حصان وقوة عزم دوران 410 نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات .

عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة حولي بمنطقة الجابرية.

السيارة مؤمن عليها وتم ترخيصها.

تمتلك مواصفات يابانية خالصة.

بها عيوب بسيطة في الهيكل كما بالصورة.

تحتوي على سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مثبت سرعة، نظام ملاحة كفئ، نظام مانع انغلاق الفرامل، انذار ضد السرقة، راديو، بلوتوث.

سعر نيسان التيما مستعملة في الكويت 350 دينار. ميتسوبيشي لانسر موديل 2002 مستعملة تأتي بمحرك سعته 1300 سي سي وينتج قوة 96 حصان وقوة عزم دوران 145 نيوتن. متر، ناقل الحركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات التي استهلاكتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الفراونية بمنطقة العارضية.

السيارة بحالة جيدة، يوجد بها القليل من التلف والعيوب البسيطة الناتج عن الاستعمال.

السيارة مؤمنة ومرخصة.

تحتوي على قفل مركزي، وسائد هوائية، ميزة الدخول بدون مفتاح، نظام ملاحة، راديو، بلوتوث، مكيف هواء نقي، انذار ضد السرقة، أنظمة حماية.

سعر ميتسوبيشي لانسر مستعملة في الكويت 300 دينار. عمر شويل - جدة في الكويت سيارات بـ300 دينار مستعملة وأكثر.. أشهر السيارات المستعملة الرائدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في الكويت سيارات بـ300 دينار مستعملة وأكثر.. أشهر السيارات المستعملة الرائدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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