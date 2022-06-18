اسعار السيارات المستعملة السعودية ….شيفرولية وتويوتا وكيا داخل المملكة

يهتم كثير من الأشخاص داخل المملكة السعودية حول متابعة جميع اسعار السيارات المستعملة السعودية خاصة بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير للغاية داخل الأسواق وبالتالي بدأ الجميع يبحثون عن أفضل أنواع السيارات المستعملة بماركات مختلفة ومميزة، لهذا سوف نعرض لكم أشهر أنواع السيارات المشهورة داخل الأسواق في المملكة السعودية.

اسعار السيارات المستعملة السعودية

سيارات شيفروليه كروزر مستعملة

تعتبر هذه السيارة من إنتاج 2012 ويوجد فيها العديد من المواصفات المميزة.

عدد الممشى للسيارة يصل إلى 170,000 كيلو متر.

كما يتواجد فيها ناقل حركة أتوماتيك وهذه السيارة تتواجد داخل الأسواق.

كما يتواجد في هذه السيارة نظام الأمان وفرامل مانعه لانغلاق مع وجود محرك السيارة يتم إضافة له البنزين.

سيارة شيفرولية كروزر تعمل بنظام الكهرباء مع وجود مثبت سرعة.

كروزر تعمل بنظام الكهرباء مع وجود مثبت سرعة. أما بالنسبة للسعر السيارة يصل إلى 17 ألف ريال سعودي.

سيارة كيا ريو مستعملة

هذه السيارة يوجد فيها ناقل حركة أتوماتيكي وهيكل السيارة ممتاز ولم يحدث فيها أي حوادث قبل ذلك ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة أما بالنسبة لعدد الكيلومترات للسيارة يصل إلى 200 ألف كيلو متر وسعر هذه السيارة داخل الأسواق يصل إلى 18 ألف ريال سعودي فأكثر كما يتواجد فيها مكيف أوتوماتيكي وأكياس هواء وبلوتوث وتعمل هذه السيارة بنظام الكهرباء وقد تم إصدار كيا ريو في عام 2014.

سيارات تويوتا يارس المستعملة

هذه السيارة تم إصدارها في عام 2012 ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي مع وجود فتحة سقف وهيكل خارجي مميز.

كما تتميز السيارة بالعديد من الألوان منها اللون الفضي الرمادي والأبيض والأرزق.

سعر هذه السيارة داخل الأسواق يبدأ من 15 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة لوقود محرك سيارة تويوتا يارس يتم استخدام البنزين له ويوجد أيضا ناقل حركة يدوي والسيارة بحالة ممتازة وجيدة.

اسعار السيارات في السعودية

سيارات تويوتا كامري موديل 2004 هذه السيارة يوجد فيها ناقل حركة عادي ويوجد فيها دفع أمامي مع وجود نظام فرامل مانع للانغلاق وعدد الكيلومترات يصل إلى 90 ألف كيلو متر ويوجد فيها كاميرا خلفية وتعمل بنظام الكهرباء بالنسبة للنوافذ الأمامية والخلفية أما بالنسبة لسعر هذه السيارة يصل إلى 5000 ريال كما يتواجد في هذه السيارة أجهزة استشعار أمامية وخلفية وتتميز السيارة باللون الأزرق ومريات والباب تعمل بنظام إلكتروني.