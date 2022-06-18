نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة الروسية… سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها، تصنف سيارة لادا نيفا ضمن فئة السيارات الرياضية التي تنتجها شركة لادا الروسية، تتميز سيارة لادا نيفا 2022 على مستوى التجهيزات الداخلية والتصميم الخارجي، زودت مقصورتها بالعديد من إمكانيات الترفيه والتكنولوجيا الحديثة التي تضمن المتعة والراحة للركاب، ونستعرض معكم أهم إمكانيات السيارة ومواصفاتها الخرافية التي تجعلها منافس قوي للموديلات الأخرى بعالم السيارات. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 أصدرت سيارة لادا نيفا مع بدء العام الحالي 2022 وهي صناعة روسية.

مع بدء العام الحالي 2022 وهي صناعة روسية. تعمل من خلال محرك ذو سعة تقدر بنحو 1700 سي سي، يتكون المحرك من 4 أسطوانات ويعمل بقدرة رائعة تصل إلى 83 حصان.

تجتاز السيارة سرعتها القصوى خلال ساعة واحدة لتقطع مسافة سير 155 كيلو متر.

تعتمد السيارة على الدفع الرباعي للعجلات في عملها.

وقد راعت شركة لادا نيفا اختلاف الأذواق فطرحت السيارة بأكثر من لون مثل الأحمر والنحاسي.

عزم دوران لادا نيفا 2022 يأتي بمقدار 129 نيوتن لكل متر.

تم تصميم عجلات السيارة بمقاس 15 بوصة وهي شديدة التحمل لصناعتها من البلاستيك الغير قابل للكسر.

تأتي عجلات السيارة بطلاء من الكروم بلون فاضي جميل ليضفي لمسة راقية على مظهر السيارة.

فتحة السقف بلادا نيفا 2022 بانوراميه وتم تزويدها بقضبان صنعت من مواد قادرة على حمل الأثقال والمتاع.

لا تستهلك السيارة الكثير من الوقود حيث تقطع مسافة 100 كيلو متر سير ب 10.6 لتر من البنزين فقط.

يعمل موتور السيارة يدويا ويتوفر به 5 سرعات متنوعة.

تشمل السيارة العديد من الخواص المميزة مثل خاصية كشف النقط العمياء وخاصية الدخول الذكي. السلبيات الموجودة بسيارة لادا نيفا 2022 تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 على مقصورة صغيرة الحجم وتم تصميمها بمظهر كلاسيكي لا يناسب الشباب.

على مقصورة صغيرة الحجم وتم تصميمها بمظهر كلاسيكي لا يناسب الشباب. تفتقر للعديد من التجهيزات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.

ناقل الحركة بالسيارة لا يعمل تلقائيا.

توازنها غير كافي عند زيادة السرعة إلى أقصى حد لها. سعر لادا نيفا 2022 الجديدة بالدول المختلفة سعر لادا نيفا الموديل الجديد 2022 في السعودية بلغ 36045 ريال سعودي.

أما في روسيا تباع ب 632 ألف روبل روسي.

وفي أمريكا يبدأ سعرها من 8582 دولار أمريكي. عمر شويل - جدة الفخامة والقوة الروسية... سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفخامة والقوة الروسية… سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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