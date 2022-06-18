نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العصرية العملاقة… مواصفات وأسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 الأحدث في السعودية في المقال التالي

سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 ،تعد سيارة شيري تيجو 2022 من السيارات الرياضية الشهيرة والتي يرجع منشأها إلى الصين، تتميز بتصميمها الخارجي الأنيق والتجهيزات الداخلية العصرية وهي تناسب الاستخدام العائلي، وتتميز بالأداء القوي على مختلف الطرق وتجذب العديد من العملاء لتدخل في منافسة قوية مع الخيارات الأخرى، ونستعرض معكم أهم ما يميز شيري تيجو 8 موديل 2022 وسعرها بالسعودية. سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 مواصفات التصميم الخارجي بشيري تيجو 8 موديل 2022 واجهة السيارة مصممة على شكل نمر يعطي انطباع ثلاثي الأبعاد.

مصممة على شكل نمر يعطي انطباع ثلاثي الأبعاد. تتصل شبكة مرصعة من النجوم مع مصابيح الإضاءة بالواجهة الأمامية للسيارة.

تعمل كشافات الهالوجين والصمامات بشكل أوتوماتيكي.

تتميز مصابيح السيارة بأنها عالية التقنية وذات طابع فريد.

تحتوي على مرآة تساعد في الرؤية الخلفية وتتميز بقابليتها للطي.

تشمل السيارة ميزة التدفئة الكهربية.

مقاس عجلات السيارة 18 انش ومصنوعة من الألومنيوم.

صممت المصابيح الخلفية للسيارة على هيئة ذيل وهو يتناسب مع الثقافة الصينية منشأ السيارة ومستوحى منها. التصميم الداخلي لسيارة شيري تيجو 8 تتميز بمقصورة واسعو ومريحة للركاب ويمكن التحكم في مقعد السائق في اتجاهات مختلفة

صمم مقعد القيادة بحيث يخفف من الإجهاد الذي يتعرض له السائق أثناء القيادة حيث أن المقعد من النوع H.

تبلغ مساحة سقف السيارة 0.92 متر بينما عرضها يصل إلى 421 مليمتر.

فتحة السقف بانوراميه تسمح بالنظر إلى السماء والاستمتاع بها.

الحقيبة الخلفية للسيارة سعتها كبيرة تقدر بنحو 892 لتر وقد تتسع إلى 1930 لتر لتخزين الحقائب عند السفر.

تحتوي على شاشة للوسائط المتعددة بمقاس 7 بوصة من نوع LCD.

تشمل شاشة أخرى تعمل عن طريق اللمس بمقاس 10.25 بوصة.

تشمل زاويتي اقتراب ومغادرة.

بها باب خلفي كما تتضمن منصة T1X بمساحة كبية خاصة في الجهة الخلفية. وسائل الأمان بشيري تيجو 8 موديل 2022 تحتوي على 6 وسائد هوائية، حيث تعمل على حماية الرأس والوجه للركاب بنسبة كبيرة عند الاصطدام، كما يوجد بها أحزمة أمان.

لها قدرة كبيرة على مقاومة الصدمات الأمامية والجانبية لسلامة الركاب.

يمكن قيادة السيارة ديناميكياً. سعر شيري تيجو 8 موديل 2022 يبدأ سعر سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 في السعودية من 69,999 ريال سعودي، والسعر الأقصى لها 77,777 ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة العصرية العملاقة... مواصفات وأسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 الأحدث في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة العصرية العملاقة… مواصفات وأسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 الأحدث في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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