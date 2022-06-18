نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص 4 سيارات موديلات جديدة بالسوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المحدود عن السيارات الرخيصة، وسوف نتعرف معكم على أرخص 4 سيارات بالسوق السعودي، حيث أصبحت السيارة في عصرنا الحالي من ضروريات الحياة، ولا غنى عنها حيث أصبحت وسيلة المواصلات السريعة والتي نستخدمها في قضاء حوائجنا الضرورية، وهناك العديد من من السيارات رخيصة الثمن التي يستطيع أي مواطن سعودي شرائها، كما يستطيع أن يقوم بتقسيط ثمنها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أرخص 4 سيارات بالسوق السعودي.

سيارة شيري أريزو ٥ موديل ٢٠٢٢

سوف نقدم لكم أهم مواصفات السيارة وسعرها في السوق السعودي وهى كما يلي:-

تعتبر السيارة من أكثر السيارات في المملكة العربية السعودية شعبية، والسيارة تم تصنيعها في الصين.

تحتوي السيارة على محرك يحتوي على أربعة أسطوانات ذات منظومة حركة قوية تعطي السيارة أفضل أداء على الطريق.

تبلغ سعة محرك السيارة ١٥٠٠ سي سي، والمحرك متصل بنواقل حركة أوتوماتيكية.

يبلغ سعر السيارة بالسوق السعودي ٤٢ ألف ريال سعودي.

سيارة أريزو ٣ موديل ٢٠٢١

تحتوي على مميزات رائعة حيث حرص الوكيل السعودي على توفرها بإمكانيات كبيرة وهى كما يأتي:-

تحتوي السيارة على محرك سعة ١٥٠٠ سي سي. محرك السيارة متصل بناقل حركة أوتوماتيك. يبلغ سعر السيارة في السوق السعودي ٤١ ريال سعودي.

كيا بيكانتو ٢٠٢١

تحتوي هذه السيارة على العديد من المواصفات الرائعة وسعرها اقتصادي في متناول أي مواطن سعودي وهى كما يلي:-

تعتبر السيارة من أكثر السيارات الهاتشباك شعبية داخل المملكة العربية السعودية.

تبلغ سعة محرك السيارة ١٢٠٠ سي سي

يتصل محرك السيارة بفتيس أوتوماتيك.

سعر السيارة للفئة الأولى المتوفرة في المملكة العربية السعودية ٤٢ ألف ريال سعودي.

سوزوكي سويفت ديزاير

تحظى السيارة على شعبية كبيرة في السوق السعودي والدول العربية وسوف نتعرف على سعر السيارة وهى كما يأتي:-

استحوذت هذه السيارة على شريحة كبيرة في المملكة العربية السعودية. استطاعت السيارة أن تحقق مبيعات كبيرة في السوق السعودي. سعر السيارة مناسب لجميع فئات الشعب السعودي، حيث يبلغ سعر السيارة بالمملكة العربية السعودية ٤٤ ألف ريال سعودي.

بي واي دي F3

هذه السيارة تحتوي على مميزات ومواصفات رائعة كما تعتبر من السيارات الاقتصادية التي تناسب أي مواطن سعودي وهى كما يأتي:-