نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان يوني-تي 2023 الجديدة بالصور تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شانجان يوني-تي 2023 الجديدة هي واحدة من أقوي السيارات الصينية المنافسة في سوق السيارات علي مستوي العالم, وتعد السيارة شانجان UNI-T 2023 من سيارات الطراز SUV الكروس أوفر والتي تنافس العديد من السيارات مثيلاتها المنتشرة من الشركات المختلفة مثل العملاقة اليابانية تويوتا فورتشنر مع وجود اختلاف كبير في المواصفات التقنية للمحركات وأنظمة الدفع بكلا السيارتين, ولكن من وجهة نظر محبي هذا الطراز والشكل من السيارات فهما مشتركتان في كونهما سيارتان عائليتان وذات اعتمادية عالية. وتنافس شانجان UNI-T مثيلتها الكورية القريبة منها في كافة المواصفات هيونداي توسان 2023 وأيضاً السيارة هيونداي كريتا 2023, وتعد شركة شانجان هي واحدة من أقوي شركات إنتاج السيارات في العالم والتي أنتجت العديد من السيارات مثل سيارة شانجان هانتر 2023 وكذلك العملاقة الصينية شانجان CS95 2023 الجديدة التي تتصدر الطلب في سوق السيارات, وفيما يلي وخلال هذا المقال سيتم تناول بعض تفاصيل شانجان يوني-تي 2023 الجديدة مع عرض بعص الصور.

شانجان يوني-تي 2023 الجديدة

أعلنت شركة شانجان الصينية عن سياراتها الجديدة UNI-T موديل 2023 ذات الشكل الجذاب للعملاء, حيث تم عرض هذه النسخة بمقدمة روعة في التصميم من خلال مصابيح الإضاءة التي تعمل بنظام الإضاءة الليد المتجانس مع شبكة التهوية الأمامية والذي يعطي شكلاً قوياً للسيارة يجعلها تلف أنظار محبي السيارات.

وقد تم تزويد السيارة يوني-تي بإطارات رياضية من الألومنيوم بمقاسات 20 بوصة تزيد من القوة وجمال الشكل الخارجي, كما أن السيارة بها فتحة في السقف (ROOF RACK) على شكل حرف (V) يعطي مرونه في اختراق الهواء أثناء السرعات العالية لتوفير الوقود بدمج علم الديناميكية في التصميم الخارجي, كما أن مؤخرة السيارة بمصابيح إضاءة ليد وحقيبة سفر كبيرة تسع العديد من الحقائب مما يجعلها مناسبة عائلياً.

وأما ما يخص أداء السيارة فإن شانجان تتمتع بمحرك قوي جداً رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو والذي يعطي للسيارة قوة دفع 177 حصان بدفع أمامي ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات, كما أن السيارة علي هذه القوة فهذا المحرك يعمل بوقود البنزين وكذلك معدل اقتصادي هائل للوقود فإن السيارة تقوم باستهلاك عدد (1) لتر تكفي لمسافة حتي 17.3 كم.

أما عند التحدث عن معدلات الأمان في السيارة, فقد تم تزويد السيارة بالعديد من وسائل الأمان منها عدد (6) وسائد هوائية بالإضافة إلي أحزمة الأمان التي تم توزيعها علي مقاعد السيارة بالكامل, كما تم تزويد السيارة بحساسات للركن الخلفي بالإضافة إلي كاميرا تزيد من مدي الرؤية لقائد المركبة للحد من الصدمات, ويوجد بالسيارة أيضاً حساسات أمامية, وقامت الشركة بتزويد السيارة بنظام الفرامل الأوتوماتيكي (ABS – EBD) والعديد من أنظمة الأمان المختلفة.

أما عن مستوي الرفاهية, فقد تم تزويد السيارة بالعديد من معاملات الرفاهية لقائد المركبة وذويه مثل مكيف الهواء الذي يضمن توزيع الهواء بكافة أنحاء السيارة. كما يوجد بها إمكانية التحكم في كاسيت السيارة من خلال أزرار بعجلة القيادة, ويوجد بها شاشة كبيرة تدعم خاصية اللمس, كما يوجد بها إمكانية التشغيل السيارة عن بعد وكذلك إمكانية تشغيلها من خلال زر (START ENGINE) بدون مفتاح.

كما أن المقصورة الرئيسية الداخلية للسيارة علي قدر عالي من الأناقة والجمال مما يريح نفسية قائد المركبة أثناء الرحلات, كما تم تزويد السيارة بنظام مثبت السرعة والتعرف علي الحارات المرورية. ودعمت الشركة السيارة بمقبض مخفي يخرج عند لمسه لفتح الباب ونظام الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

أما عن سعر السيارة فقد تم عرضها ببعض المعارض السعودية بحوالي 98.500 ألف ريال سعودي.