انت الان تتابع خبر العود الفرنساوي.. ستروين تطلق الجيل الجديد من C5 Aircross موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “ستروين” الفرنسية على إطلاق النسجة الجديدة من سيارتها C5 Aircross والتى تم تصنيفها ضمن فئة موديلات الطرق الصعبة بملامح تصميمية جديدة ومقصورة أنيقة ، وأوضحت الشركة الفرنسية، أن السيارة خماسية المقاعد تظهر بطول 50ر4 متر، كما تتألق بكشافات جديدة، وشبكة مبرد أنيقة مع مصابيح خلفية جذابة.

مواصفات الجيل الجديد من ستروين C5 Aircross موديل 2022

وصنفت السيارة “ستروين” C5 Aircross موديل 2022 ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، والتي تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”، توفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل فضلا عن نسخ الدفع الهجين Plug-in، والتي تغطي نطاق قوة يمتد بين 96 كيلووات/131 حصان و165 كيلووات/224 حصان.

وتتوافر فى السيارة العديد من وسائل الأمن والسلامة ، منها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات (HSA)، ومن المقرر طرح السيارة C5 Aircross الجديدة بسعر يبدأ من 32 ألف و550 يورو لشتعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan وهوندا CR-V.