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شوف مواصفات واسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022 بعد الزيادة الاخيرة

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رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة العائلية “شيري” تيجو 7 برو الجديدة 2022 زيادة جديدة فى القيمة السوقيه لها ، وجاء وكيل شركة شيري ليرفع اسعار السيارة تيجو 7 برو موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 5 الاف جنيه .

الاداء الفني للسيارة شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

وتمتاز “شيري” تيجو 7 برو الجديدة 2022 ، بإعتمادها على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الامامي ، بالاضافة الى فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ebd
شوف مواصفات واسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022 بعد الزيادة الاخيرة

وتأتي السيارة بمقصورة داخلية فخمة وأنيقة ، حيث تضم شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومصابيح أمامية وخلفية led، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، وفتحة سقف بانوراما.شوف مواصفات واسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022 بعد الزيادة الاخيرة

وفيما يتعلق بالاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022 فى مصر

1- وتأتي الفئة الاولى بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه

2- وتأتي الفئة الاولى بسعر 505 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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