انت الان تتابع خبر شوف مواصفات واسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022 بعد الزيادة الاخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة العائلية “شيري” تيجو 7 برو الجديدة 2022 زيادة جديدة فى القيمة السوقيه لها ، وجاء وكيل شركة شيري ليرفع اسعار السيارة تيجو 7 برو موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 5 الاف جنيه .

الاداء الفني للسيارة شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

وتمتاز “شيري” تيجو 7 برو الجديدة 2022 ، بإعتمادها على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الامامي ، بالاضافة الى فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ebd