انت الان تتابع خبر شوف الاسعار الجديدة للسيارة شانجان ايدو DT فى السوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح عدد كبير من وكلاء السيارات فى مصر عن زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم الامر يرجع الى قلة عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، وجاء وكيل شركة شانجان ليرفع اسعار السيارة ايادو DT الجديدة موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيدان بزيادة سعرية بلغت 3 الف جنيه .

مواصفات السيارة شانجان ايدو DT فى مصر

وقد أعلن الوكيل المحلي للسيارة “شانجان” إنه زود سيارته الجديدة ايدو DT فى مصر بمواصفات مميزة ، حيث تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية من 4 رباعي السرعات يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي.

وفيما يتعلق بعوامل الامان والسلامة فتعتمد السيارة على باقة مميزة من التجهيزات ، منها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوازن الالكتروني EBD، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، مع منظومة الوسائد الهوائية، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي التحكم، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى مثل المفتاح الذكي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وحساسات حركة، وكاميرا خلفية.

شوف الاسعار الجديدة للسيارة شانجان ايادو DT فى السوق المصري كالأتي:

أول فئة: شانجان ايادو DT بسعر 283 الف جنيه بدلا من 280 الف جنيه .

ثاني فئة: شانجان ايادو DT بسعر 303 الف جنيه بدلا من 300 الف جنيه .