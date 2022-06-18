انت الان تتابع خبر اوفر برايس.. شوف اسعار ومواصفات هوندا CRV موديل 2022 في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “هوندا” اليابانية العالمية عن نسختها الجديدة من CRV موديل 2022 ، وتضم السيارة هوندا CRV موديل 2022 باقة من التجهيزات مع اختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب التصميم الخارجي الرياضي، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

مواصفات السيارة هوندا CRV موديل 2022

وتقدم شركة “هوندا” تحفتها الجديد CRV موديل 2022 داخل السوق المصري بمواصفات مميزة ، حيث تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 188 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

وبتلك المواصفات الرائدة تستطيع السيارة CRV موديل 2022 إستهلاك متوسط الوقود بنسبة 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة CRV موديل 2022 إلى 201 كيلوتر في الساعة ، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، ومن خلال تلك القدرات الفنية فيمكن للسيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة تستغرق 9.5 ثانية.

شوف أسعار الأيقونة هوندا CRV موديل 2022 في السوق المصري

أول فئة: سعر هوندا CRV موديل 2022 بقيمة قدرها 810 آلاف جنيه.

ثانني فئة: سعر هوندا CRV موديل 2022 بقيمة قدرها 920 ألف جنيه.