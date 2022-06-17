الوحش وصل.. سيارة تويوتا أفانزا 2022 في المملكة السعودية اقوى سيارة بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة الوحش وصل.. سيارة تويوتا أفانزا 2022 في المملكة ، سيارة تويوتا أفانزا 2022 من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية لأنها تتميز كثيراً بالتجهيزات والإمكانيات التي تحتوي عليها، بجانب أن سعر السيارة في متناول أيدي الجميع وتحتوي على مجموعة جيدة من المواصفات والتجهيزات المتعددة والتي تكون مناسبة لسعر السيارة، فمن الآن يمكن لكل شخص يبحث على سيارة بأرخص سعر مع الإمكانيات والمواصفات الحصول على سيارتنا المتألقة والفاخرة سيارة تويوتا أفانزا 2022.

الوحش وصل.. سيارة تويوتا أفانزا 2022 في المملكة

تتميز تلك السيارة عن غيرها بالتصميم المتميز والمظهر القوي والثابت ولها طابع عصري مناسب جداً للمدن الحديثة ومن ناحية أخرى الاهتمام بالتصميم الأمامي للسيارة تجد وجود شبكة من الكروم محاط بها المصابيح التي تعمل بتقنية الليد بالإضافة إلى المظهر الرياضي.

كل هذا جعل المستهلكين يتنافسون على شراء سيارة تويوتا أفانزا 2022 ولا يمكن ألا نذكر لكم أهم مواصفات سيارة تويوتا أفانزا الذين يقوموا بالبحث عنها منذ أن تم الإعلان عن إطلاقها.

مواصفات سيارة تويوتا أفانزا 2022

تعد من السيارات التي تمتلك الكثير من المواصفات المتعددة والمختلفة والتي تجعلها الأفضل عن باقي السيارات الآخرى ومن أكثر مواصفات السيارة ما يلي:

سيارة تويوتا أفانزا تأتي ومعها محرك 1500 سي سي ذات محرك رباعي الاسطوانات وتبلغ سعته 1.5 لتر.

يولد قوة تبلغ 123 حصان وقوة عزم الدوران حوالي 136 نيوتن متر.

نعدل استهلاك السيارة للوقود 3 لتر و3 من 10 لكل 100 كم.

وبالنسبة إلى زمن التسارع فقد يتراوح من الصفر حتى 100 كم لكل ساعة ما يعادل 13.5 ثانية.

مميزات سيارة تويوتا أفانزا2022

أكثر ما يميز تلك السيارة عن الأخريات الآتي: