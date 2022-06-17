الصاروخ الروسى وصل.. لادا نيفا 2022 سيارة القوة والفخامة في السعودية بمواصفات خرافية واسعار جبارة

الصاروخ الروسى وصل.. لادا نيفا 2022 ، إذا كان لديك رغبة بأن تحصل على سيارة لادا نيفا 2022 فيجب أولاً أن تقوم بالتعرف على مواصفات ومزايا السيارة، وقد نشر عنها الكثير من الأحاديث عن تلك المواصفات، لذا أردنا أن نقدم لكم كل مل يمتلكه الوحش الروسي من مواصفات وهذا الاسم ما يطلق على المقصورة لامتلاكها العديد من المزايا التي يكون من الصعب إيجادها في سيارة واحدة.

الصاروخ الروسى وصل.. لادا نيفا 2022

من الآن متوفر سيارة لادا نيفا 2022 في المملكة العربية السعودية وقد حصلت على شهرة كبيرة جداً بأسواق المملكة لبيع السيارات بالإضافة إلى أن قيمة مبيعاتها قد زادت، وتتمتع السيارة عن باقي السيارات الأخرة بكثير من المواصفات التي تتلخص في التالي:

تأتي السيارة بنحرك تبلغ سعة 1700 سي سي ما يعادل 1.7 لتر.

يقوم بتوليد قوة 83 حصان كما أن الحد الأقصى لقوة عزم الدوران حوالي 128 نيوتن متر.

أما بالنسبة إلى سرعة السيارة فتكون أعلى سرعتها 145 كم بالساعة.

تعمل من خلال 5 سرعات خاصة بالقيادة ويمكن أن يتم الاختيار من بينهم لما يناسبك.

المقصورة تكون مزودة بعجلات 15 بوصة.

تحتوي السيارة على كثير من وسائل الأمان والسلامة لأنها تمتلك نظام الفرامل مانع الانزلاق.

عملت الشركة على طرح أربعة من الموديلات المختلفة.

من الممكن أن يتم الاختيار ما يناسب المستهلك من المانيوال والأتوماتيك.

مزايا سيارة لادا نيفا 2022

تتمتع السيارة بكثرة المزايا التي جعلتها من أفضل السيارات العائلية ومن أهم ما تتمتع به من مميزات التالي:

سيارة لادا نيفا من السيارات التي تكون متشابهة بدرجة ما بين وجهة السيارة وسيارة راف فور من خلال تصميم الهيكل الخارجي.

يوجد بالجزء الخلفي من السيارة مصابيح تعمل بتقنية الليد لكي تساعد على إضاءة الطرقات في الليل.

وتأتي السيارة بهيكل مصنوع من المعدن الصلب القوي الذي يتحمل الصدمات ويمكنها المرور على الطرقات الواعرة.

تعد من السيارات الأرخص سعراً بالسوق الروسي مع العلم أن سعر السيارة يقدر بحوالي 717 ألف روبل روسي.

سعر سيارة لاد نيفا في السعودية

يصل سعر السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 9635 دولار أمريكي بينما سعرها في روسيا 717 ألف روبل روسي، ولكن سعرها في المملكة العربية السعودية فقد يبدأ من 36 ألف ريال سعودي.