وحش الأسفلت…مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023 حيث تتمتع كورولا 2023 ، في نسختها متعددة القطاعات حيث أنها سيارة مريحة وواسعة وفعالة بشكل مدهش، يأتي الطراز العلوي مزودًا بمحرك هجين مضغوط ، لكن معظم المشترين سيكونون سعداء بالمحرك رباعي الأسطوانات، وهو الجيل الخامس من أنظمة تويوتا الهجينة الأكثر كفاءة كانت متوفرة في السابق فقط على سيارات الإنتاج من Toyotaو تحتوي السيارة على بعض الزخارف المضافة إلى هيكلها الخارجي، بما في ذلك المحرك القياسي رباعي الأسطوانات وتأتي هذه السيارة مع مجموعة من إجراءات الأمن والسلامة التي تجعلها منافسًا شرسًا.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023

سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023هي سيارة استثنائية تنبض بالأناقة والفخامة. يضع التصميم الجميل نغمة جريئة لجسم هذه السيارة أعلنت شركة تويوتا هذا العام عن إطلاق أحدث سياراتها الفاخرة ، تويوتا كورولا كروس لعام 2023. وقد احتلت تويوتا المرتبة الأولى في صناعتها، وقد اشتهرت دائمًا بتصميماتها المتميزة ومحركاتها القوية ذات السعة العالية والسرعة العالية تجد تويوتا كورولا كروس نفسها من بين أكثر السيارات مبيعاً حول العالم بمميزاتها الخارجية والداخلية المميزة :

تتميز هذه السيارة بمحرك هجين بسعة 199 حصاناً ومساحة تخزين 2 لتر بالإضافة إلى محرك آخر للدفع الخلفي بسعة قوة 42 حصاناً

تجمع تويوتا كورولا كروس هايبرد بين محرك رباعي الأسطوانات ومحرك كهربائي لإنتاج 194 حصانًا ، وهو ما يمثل تحسينًا بمقدار 25 حصانًا عن الطراز القياسي الذي يعمل بالغاز فقط.

تتسارع السيارة الهجينة من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة (60 ميلاً في الساعة) في 8 ثوانٍ مما يجعلها أسرع بمقدار ثانية واحدة من شقيقتها التي تعمل بالغاز فقط.

تأتي تويوتا كورولا كروس مزودة بنظام أمان عالي الفعالية وليس ذلك فحسب، حيث وجود أجهزة إنذار مميزة ووسائل راحة متنوعة تجعلها واحدة من أفضل الخيارات التي يمكنك الذهاب إليها

المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا كورولا كروس 2023

كورولا كروس الجديدة هي سيارة على أحدث طراز يتضمن شاشة وسائط متعددة بخيارات متعددة تتصل بالبلوتوث، بالإضافة إلى دعمه لوظيفة USB تحتوي السيارة أيضًا على وسائد هوائية للحماية من الاصطدامات وزيادة الأمان، وتقوم المقاعد الجلدية الفاخرة بعمل رائع في إضافة شعور كبير بالراحة. التصميم الداخلي الأنيق والجميل هو أكثر ما يميز هذه السيارة ، مما يزيد أيضًا من الشعور بالراحة.