سيارات رخيصه مستعملة تبدأ بـ7 الاف ريال في الرياض اقوي سيارات بحالات ممتازة فرصه للشراء

سيارات رخيصه مستعملة تبدأ بـ7 الاف ريال في الرياض يقدم لكم سوق السيارات المستعملة أقوى سيارات مستعملة في السعودية، وهذه السيارات يتم الحصول عليها من قبّل بعض مالكي السيارات الذين انتهت حاجتهم من السيارة بسبب حصولهم على سيارة جديدة أو بسبب عدم ملائمتها لهم أو لأسباب أخرى مثل ضائقة مالية يمر بها مالك السيارة واضطر بسببها إلى بيع السيارة، وأيًا كانت الأسباب فهذه فرصة عظيمة بالنسبة إلى الأشخاص التي ترغب في شراء سيارة بمميزات وإمكانيات عالية وبأسعار تناسب إمكانياتهم المادية تابعوا معنا سيارات رخيصه مستعملة.

سيارات مستعملة في السعودية

1. سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008

سيارات رخيصه مستعملة من أبرز مواصفات سيارة تويوتا كامري 2008م المستعملة في سوق السعودية للسيارات المستعملة كل مما يلي:-

سنة صنع السيارة هي عام 2008م ومتوفرة في الرياض بسعر 10 آلاف ريال سعودي.

تقطع السيارة مسافة قدرها 144 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بناقل حركة أوتوماتيكي.

نوع الوقود هو البنزين ولون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب.

2. سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2013

سيارات الكورولا من السيارات الأكثر إقبالًا وبحثًا عبر الإنترنت ومن بين أبرز مواصفاتها:-

تم إصدار السيارة في عام 2013م.

تستطيع السير حتى 254 ألف كيلو متر مسافة.

متوفرة في منطقة الرياض بسعر يبلغ 9 آلاف ريال سعودي.

لون السيارة الخارجي فضي وتتكون من أربعة أبواب.

تعمل بوقود البنزين وناقل الحركة أوتوماتيكي.

3. سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2012

وكذلك سيارة تويوتا كورولا 2012م من أكثر السيارات شهرة في الأسواق وتتميز بكل مما يلي:-

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها 163 ألف كيلو متر.

سنة صنع السيارة هي 2012م ومتوفرة في مدينة الرياض.

هي 2012م ومتوفرة في مدينة الرياض. نوع الناقل الحركة أوتوماتيكي وتعمل بالبنزين كوقود.

السيارة تتكون من أربعة أبواب بلون خارجي أسود.

سعر السيارة في سوق المستعمل يبلغ 10 آلاف ريال سعودي.

4. سيارة مستعملة تويوتا يارس 2007

وكذلك سيارات اليارس اليابانية لها شهرة كبيرة وواسعة في سوق السيارات ومن أبرز إمكانياتها:-