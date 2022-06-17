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سيارات رخيصه بـ15 الف ريال للبيع في السعودية عرض بعض مالكي السيارات أكثر من سيارة للبيع في السعودية، فهذه السيارات قام مالكوها بشراءها بأسعار مرتفعة من السوق العالمية أو المحلية للسيارات ولكن انتهت حاجتهم منها لأي ظرف من الظروف وليس لعيب فيها، ومن أكثر الأشياء التي تميز السيارات المستعملة أنه يتم تقديمها بأسعار تناسب الأشخاص من محدودي الدخل، وفي نفس الوقت تتمتع بإمكانيات جيدة وخامات المفروشات الداخلية عالية الجودة وسرعتها جيدة وثباتها عالي عند السرعات العالية. سيارة للبيع في السعودية 1. سيارة جيمس يوكن 2007 سعة محرك السيارة تصل إلى 5300 سي سي (5.3 لتر).

عدد الأحصنة التي يتكون منها المحرك 355 حصان.

مزودة بموتور آخر سعته 6200 سي سي وعدد أحصنته 420 حصان.

يتكون الموتور من أربع أسطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي.

سعر السيارة 23 ألف ريال سعودي في الرياض والتواصل على الرقم المرفق في الصورة.

لون السيارة أبيض وتحتوي على خمسة أبواب وسبع مقاعد. 2. سيارة نيسان باترول 2006 المحرك سعته تبلغ حوالي 4500 سي سي وعدد أحصنته 194 حصان.

أقصى عزم دوران من الممكن أن تصل إليه السيارة هو 350 نيوتن لكل متر.

التسارع يبدأ من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 12.5 ثانية.

سعر بيع السيارة في الدمام يصل إلى 19 ألف ريال سعودي.

لون السيارة أبيض وتتكون من خمسة أبواب. 3. سيارة رينو فلونس 2014 لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي.

عدد أسطوانات السيارة أربعة وتتكون من 16 صمام بالنسبة لعدد الأحصنة تبلغ 110 حصان.

عزم الدوران 155 رطل لكل قدم وسعة المحرك 3000 سي سي وناقل الحركة يتكون من خمس سرعات.

معدل استهلاك البنزين 5 لتر لكل 100 كيلو متر ومتوفرة بسعر 15 ألف ريال سعودي. 4. سيارة فورد اكسبديشن 2007 محرك السيارة من النوع V8 حيث أن سعته تبلغ 5400 سي سي .

قوة دفع الموتور تصل إلى حوالي 310 حصان وبعزم دوران قدره 494 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ست سرعات ويتكون الموتور من أربع أسطوانات.

لون السيارة نبيتي وتتكون من خمسة أبواب وسبع مقاعد وتعمل بوقود البنزين. عمر شويل - جدة سيارات رخيصه بـ15 الف ريال للبيع في السعودية فرصه ممتازة واسعار تنافسيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات رخيصه بـ15 الف ريال للبيع في السعودية فرصه ممتازة واسعار تنافسيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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