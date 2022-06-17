نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا سيينا 2023 Toyota Sienna أجدد مواصفاتها وأسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن أهم مواصفات سيارة تويوتا سيينا 2023 Toyota Sienna الجديدة، والتي صنفت ضمن فئة سيارات ميني فان التي توفر المزيد من المساحة لمقاعد إضافية ومساحة تخزينية مقبولة، وتتمتع السيارة بمواصفات ومزايا قياسية أعطتها مكانة كبيرة لدى عشاق سيارات تويوتا، واستوحت شركة تويوتا اليابانية تصميم السيارة الخارجي من قطار Shinkansen Japanese Bullet Train، كما هو الحال في الإصدار السابق من سيارة تويوتا سيينا للعام 2022، ومن أهم مزاياها مواصفات الأمان والسلامة المتوفرة بالسيارة وخاصةً بالمقاعد الأمامية والخلفية، وتوفر السيارة مساحة إضافية في حالة طي مقاعد الصف التالت، والتي يسهل الدخول إليها، وإليكم كافة التفاصيل حول مواصفات سيينا 2023 وسعرها في المملكة العربية السعودية.

تويوتا سيينا 2023 Toyota Sienna

تتمتع سيارة تويوتا سيينا موديل 2023 الجديد بمواصفات ومزايا تشترك مع مواصفات الإصدار السابق من سيارة سيينا للعام 2022، بينما تتفوق على إصداراتها السابقة بالمحرك الهجين، فهي مزودة بمحرك هجين يزيد من معدل جهد السيارة مما يوفر للمستخدم القوة والسرعة، ويولد قوة مقدارها 245 حصان، المحرك مزود بـ 4 اسطوانات سعته 2.5 لتر، إلى جانب محركين إضافيين يعملان بالكهرباء، كما يبلغ عزم الدوران 390 نيوتن/متر، أما عن العجلات الخلفية فهي متصلة بمحرك كهربائي ثالث، كما تعمل السيارة بالدفع الرباعي.

مواصفات سيارة تويوتا سيينا 2023

تتمتع السيارة بتصميم أنيق وجذاب من الخارج، فبالرغم من إنضمامها لفئة سيارات ميني فان إلا أنها تتمتع بأناقة وتصميم فاخر، وذلك بالإضافة إلى المصابيح ذات التصميم القوي والجريء يوحي بالعدوانية، وتتمتع بمصابيح من نوع LED، و LED DRL تعمل بخاصية فريدة وهي التشغيل والإيقاف الأوتوماتيكي.

أما عن أبرز مواصفات السيارة من الداخل فهي مصممة باحترافية من خامات فاخرة عالية الجودة، ومتوفر أيضًا الخامات الإقتصادية، ومن الداخل متوفر عدد 8 مقاعد مصممة بثلاث صفوف مختلفة، بحيث يسهل الدخول إلى الصف الثالث مع مساحة تخزين 33.5 قدم مكعب، وفي حالة طي الصف الثالث تحصل على مساحة 75.2 قدم مكعب.

سعر تويوتا Sienna 2023

تتوفر السيارة بـ 5 طرازات مختلفة وهم LE، XLE، XSE، Limited، Platinum، ويتفاوت سعر السيارة وفقًا لكل فئة من فئاتها المختلفة ومواصفاتها ومزاياها وعيوبها، والأسعار كالتالي:

سعر تويوتا سيينا 2023 طراز LE يبلغ 37000 دولار أمريكي ويقابله سعر 135000 ريال سعودي.

تويوتا Sienna موديل 2023 طراز XLE سعرها بالدولار يبلغ 42000 أما في السعودية سعرها 157000 ريال سعودي.

فئة XSE سعرها 44000 دولار أمريكي، والسعر في السعودية 165000 ريال سعودي.

سعر تويوتا سيينا 2023 فئة Limited بالدولار يبلغ 48000 دولار، بينما 180000 ريال سعودي.

فئة سيينا 2023 Platinum سعرها بالدولار 52000 دولار، بينما يبلغ سعرها 195000 ريال سعودي.

جمعنا لكم أهم مواصفات سيارة سيينا للعام 2023، والتي أعلنت عنها شركة تويوتا في إحتفالها السنوي، على أن تتميز السيارة عن نظيراتها من الإصدارات السابقة بمحرك هجين يوفر لها القوة والطاقة، وذلك مقابل استهلاك أقل لمعدل الوقود، ونتابع معكم كافة التفاصيل واسعار السيارات في السعودية فتابعونا.