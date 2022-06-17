وسع للوحش الروسي الرياضي وصل.. سياره لادا نيفا في السعودية 2022 مواصفاتها واسعارها تعرف عليها

وسع للوحش الروسي الرياضي وصل.. سياره لادا نيفا في السعودية 2022 تعد السيارة لادا نيفا Lada Niva 2022 أحدث إصدارات الشركة الروسية لادا لصناعة السيارات، وهي من السيارات الرياضية التي تعمل بنظام الدفع الرباعي 4×4، حظيت بشعبية واسعة داخل المملكة العربية السعودية وخاصة بين الشباب، كما حققت نسبة عالية من المبيعات حتى الآن، وذلك بسبب قوة الأداء، والتصميم الحديث الذي يتسم بالأناقة والجاذبية، هذا بجانب السعر المناسب، وغيرها من التجهيزات التكنولوجية، والتي سنقوم بسردها جميعا من خلال هذا التقرير.

مواصفات السيارة لادا نيفا 2022

تحتوي السيارة لادا نيفا موديل 2022 على بعض المواصفات والتجهيزات التي تجعل منها سيارة مثالية للاستمتاع بمتعة قيادة حقيقية، ومن أهم هذه المواصفات:

تعتمد السيارة لادا نيفا 2022 على محرك رباعي الاسطوانات، تبلغ سعته 1.7 لتر أي 1700 سي سي.

ينتج المحرك قوة تبلغ مقدارها نحو 83 حصان، أما عزم الدوران فيبلغ 128 نيوتن/متر.

توفر الشركة خيارين من المحركات، إما مانيوال أو أوتوماتيك.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة لادا نيفا 2022 نحو 145 كم/الساعة.

إمكانية الاختيار من بين خمس سرعات للقيادة.

تم طرح 4 فئات مختلفة التجهيزات من السيارة في المملكة العربية السعودية.

تم تزويد السيارة نيفا 2022 بعجلات معدنية قياس 15 بوصة.

مميزات السيارة لادا نيفا 2022

كما تحتوي السيارة لادا نيفا 2022 على العديد من المميزات، والتي تتمثل في وسائل الترفيه والمعلومات، وكذلك أنظمة السلامة والأمان والتي تتمثل في:

نظام فرامل مانعة للانغلاق abs.

تشبه السيارة إلى حد كبير السيارة راف فور، وذلك من خلال الشكل الموحد للهيكل الخارجي.

السيارة مزودة بمصدات من البلاستيك.

كما تم تزويد الإطارات بمكونات من البلاستيك المقاومة للكسر.

مقاعد السيارة الأمامية والخلفية مزودة بخاصية التدفئة.

كما تحتوي على مكيف هواء عالي الجودة.

تتمتع بخصائص عزل ممتازة، لمنع وصول الضوضاء الخارجية إلى داخل المقصورة.

أسعار السيارة لادا نيفا 2022

يبلغ سعر الفئات المتاحة من السيارة لادا نيفا 2022 في سوق السيارات السعودي ما يلي: