نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع….. بسعر 6 ألف ريال سعودي فقط أمتلك سيارة تويوتا كورولا مستعملة فرصة لا تعوض في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع، أصبحت السيارات من الممتلكات الهامة لدى الكثير نظرا لأنها تساعدهم على قضاء كافة المشاوير بسهولة، وهناك الكثير من الراغبين باقتناء سيارة يفضلون سيارات تويوتا، حيث تعتبر سيارات تويوتا بمختلف موديلاتها من أكثر السيارات المرغوب بها لدي الكثير.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية

توفر بداخل السعودية الكثير من السيارات المستعملة وخاصة ماركة تويوتا للبيع بأسعار لا مثيل لها والتي قد تبدأ بسعر 6 ألف ريال سعودي، كما إن هناك بعض السيارات التي تباع بنظام التقسيط، وفيما يلي نوضح أسعار سيارات تويوتا فئة كورولا وذات مميزات رائعة وحالتها جيدة.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2003

معروض في الرياض بالمملكة العربية السعودية سيارة مستعملة للبيع ماركة تويوتا كورولا موديل 2003، ومميزات السيارة هي:

ناقل حركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 139 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

أحزمة أمان بالأمام فقط وسائد هوائية.

مانع للحركة وإنذار مانع للسرقة.

سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2010 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2010 بالرياض في السعودية، مميزات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 160 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2013 للبيع

متوفر سيارة مستعملة ماركة تويوتا كورولا موديل 2013 للبيع في الرياض بالمملكة، مميزات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 254 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

نوع الوقود بالسيارة البنزين.

سعر السيارة 9 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة للبيع ماركة تويوتا كورولا 2013

وقود السيارة البنزين.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

عداد الممشي للسيارة تخطي 150 ألف كيلو متر.

سعر السيارة 10 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2012

سيارة ماركة تويوتا كورولا موديل 2012 مستعملة للبيع في الرياض بالمملكة، مواصفات السيارة هي: